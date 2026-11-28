Từ ngày 25 - 28.11, TP. Đà Nẵng lần đầu tiên tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới lần thứ 12 và triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh hoạt động quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, trong đó có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đoàn công tác TP. Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, làm Trưởng đoàn đã triển khai các hoạt động gặp gỡ, làm việc với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và nhà mua hàng quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại giữa Đà Nẵng với Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường tiềm năng.

Đà Nẵng lần đầu tham gia triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Quảng bá điểm đến và sản phẩm đặc trưng tại thị trường Halal

Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới và Triển lãm Halal OIC Istanbul là sự kiện thường niên dưới sự bảo trợ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà mua hàng quốc tế trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, du lịch, mỹ phẩm, dược phẩm và tài chính.

Với vị trí giao thoa giữa châu Á và châu Âu, Istanbul là điểm kết nối thuận lợi để Đà Nẵng tiếp cận mạng lưới đối tác từ nhiều khu vực, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường Halal quốc tế.

Được sự hỗ trợ của Đại sứ Đặng Thị Thu Hà và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đà Nẵng đã tổ chức hoạt động trưng bày, quảng bá trong khuôn khổ gian hàng chung Việt Nam do Đại sứ quán chủ trì.

Thông qua hình ảnh, phim giới thiệu điểm đến, ấn phẩm quảng bá và các sản phẩm trưng bày, không gian Đà Nẵng tại triển lãm giới thiệu hình ảnh thành phố hiện đại, năng động, giàu bản sắc văn hóa, với các sản phẩm du lịch đa dạng như nghỉ dưỡng biển, du lịch gia đình, văn hóa - di sản, khám phá thiên nhiên và du lịch MICE.

Cùng với quảng bá điểm đến, thành phố giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng địa phương. Các hoạt động trao đổi trực tiếp tại gian hàng góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu du lịch Đà Nẵng, cung cấp thông tin về hệ thống dịch vụ, tiện ích phục vụ du khách Hồi giáo, đồng thời tạo cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận nhà mua hàng quốc tế, tìm hiểu khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ và kết nối các kênh phân phối phù hợp.

Từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường du lịch Halal toàn cầu năm 2026 ước đạt 249,21 tỉ USD và dự kiến tăng lên 336,99 tỉ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,22% mỗi năm.

Sự phát triển của thị trường này mở ra cơ hội đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, đồng thời đòi hỏi các điểm đến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng và nhu cầu trải nghiệm của du khách Hồi giáo.

Nắm bắt xu hướng, những năm gần đây, ngành du lịch Đà Nẵng đã từng bước triển khai các hoạt động xây dựng hệ sinh thái dịch vụ và hình ảnh điểm đến thân thiện với người Hồi giáo (Muslim-friendly destination), hướng đến khai thác các thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á, Trung Đông và nhiều khu vực khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Với lợi thế về tài nguyên du lịch phong phú, hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao và mạng lưới kết nối hàng không quốc tế, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển phân khúc khách này.

Về hạ tầng dịch vụ, thành phố bước đầu hình thành mạng lưới các cơ sở ẩm thực và tiện ích phục vụ du khách Hồi giáo. Hiện Đà Nẵng có gần 40 nhà hàng Halal và nhà hàng Ấn Độ, trong đó hơn 10 địa điểm có chứng nhận Halal, cùng hệ thống nhà hàng chay, hải sản và các cơ sở ẩm thực có khả năng điều chỉnh thực đơn theo nhu cầu của du khách.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và điểm tham quan lớn như Sun World Ba Na Hills, Furama Resort Đà Nẵng, Ariyana Convention Centre, Peninsula Hotel Danang… cũng quan tâm phát triển các dịch vụ, tiện ích dành cho khách Hồi giáo, từ thực đơn phù hợp, không gian cầu nguyện đến tài liệu hướng dẫn đa ngôn ngữ.

Tại Nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã bố trí không gian cầu nguyện phục vụ du khách Hồi giáo, hoạt động 24/24 giờ.

Song song với hoàn thiện cơ sở vật chất và dịch vụ, ngành du lịch thành phố chú trọng nâng cao nhận thức, năng lực phục vụ của đội ngũ nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn Halal, đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng và nhu cầu của du khách; tăng cường kết nối với cơ quan chuyên môn, tổ chức chứng nhận và doanh nghiệp trong lĩnh vực Halal.

Những bước chuẩn bị này nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách trong suốt hành trình tại Đà Nẵng, tạo nền tảng để thành phố đẩy mạnh xúc tiến, kết nối đối tác và từng bước khai thác hiệu quả thị trường khách Hồi giáo.

Đoàn công tác TP. Đà Nẵng và Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tham quan và trao đổi với đối tác tại gian hàng

Mở rộng kết nối đối tác, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Trong khuôn khổ triển lãm, bên cạnh hoạt động quảng bá tại gian hàng, đoàn công tác thành phố đã chủ động gặp gỡ, làm việc với đại diện các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm hiểu tiềm năng thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác và trao đổi về khả năng triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn đã có các cuộc làm việc với Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức phi chính phủ toàn cầu tại Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp lữ hành MTL DMC, đại diện Hãng hàng không Singapore Airlines tại Thổ Nhĩ Kỳ và Công ty Inventum Global Istanbul.

Các nội dung trao đổi trong lĩnh vực du lịch tập trung vào nhu cầu, xu hướng du lịch của khách Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu; khả năng xây dựng chương trình du lịch đến Đà Nẵng thông qua mạng lưới đường bay hiện có; kết nối doanh nghiệp lữ hành hai bên và phối hợp quảng bá điểm đến.

Với vai trò là đầu mối kết nối hàng không quốc tế quan trọng, Istanbul không chỉ là cửa ngõ để Đà Nẵng tiếp cận thị trường Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mở ra triển vọng khai thác nguồn khách từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Việc tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành tại Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng góp phần phát triển nguồn khách, tạo tiền đề xúc tiến mở đường bay thẳng Istanbul - Đà Nẵng trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực thương mại, đoàn công tác đã gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, nhà mua hàng quốc tế để tìm hiểu nhu cầu thị trường, yêu cầu về tiêu chuẩn Halal và khả năng kết nối giao thương đối với các sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng.

Đoàn cũng đến thăm, trao đổi với các tổ chức, doanh nghiệp tại gian hàng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo nhằm tìm hiểu mô hình, sản phẩm, dịch vụ và cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Việc lần đầu tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới và Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 là bước đi chủ động của Đà Nẵng trong tiếp cận thị trường Halal quốc tế, gắn xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác đa lĩnh vực.

Trên cơ sở các kết nối tại triển lãm, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục duy trì trao đổi với các đối tác, thúc đẩy những cơ hội hợp tác có tính khả thi, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường Halal.

Qua đó, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, mở rộng cơ hội giao thương cho sản phẩm địa phương và nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên thị trường quốc tế.