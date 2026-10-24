Đà Nẵng: Làm rõ nhóm đối tượng liên quan 9 vụ trộm xe máy, xe điện

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 6h ngày 22/10/2026, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Bàn Thạch tiến hành làm việc và kiểm tra chất ma túy đối với 5 đối tượng, gồm N.V.H. (sinh năm 2009), N.V.T. (sinh năm 2008), cùng trú tại phường Bàn Thạch; N.M.L. (sinh năm 2010, trú tại xã Thăng Điền); và hai đối tượng cùng có tên viết tắt C.T.N.B., sinh năm 2007 và 2009, trú tại xã Tam Xuân. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 5 đối tượng đều âm tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 27/9 đến ngày 18/10/2026 đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy, xe đạp điện tại phường Tam Kỳ, xã Tam Xuân và xã Chiên Đàn, sau đó mang tài sản đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài.

Công an phường Bàn Thạch đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm và thu hồi 9 phương tiện liên quan, gồm 7 xe máy, 1 xe máy điện và 1 xe đạp điện.

Hiện, Công an phường đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.