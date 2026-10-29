Đà Nẵng: Làm rõ nhóm 5 thiếu niên liên quan hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

5 "trộm nhí" bị bắt giữ

Nhóm đối tượng gồm: T.D.K (2011), T.D.P.H (2012), Đ.T.L (2012), N. (2011), cùng trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng và V.L.N.D (2011, trú xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ).

Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm thiếu niên này không có nơi ở cố định, thường xuyên sống lang thang, lấy việc trộm cắp tài sản làm nguồn tiền phục vụ sinh hoạt.

Từ đầu tháng 10-2026, trên địa bàn các phường An Hải, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập trộm cắp tài sản, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tình hình trên, Phòng CSHS đã tập trung lực lượng, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ; phân tích, đối chiếu đặc điểm nhận dạng cùng phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Tang vật vụ án

Qua đó, lực lượng Công an xác định nhóm 5 thiếu niên nêu trên có liên quan đến các vụ trộm cắp, tiến hành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ hành vi của từng đối tượng.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an thu giữ 20 điện thoại di động các loại mang nhãn hiệu iPhone, Samsung đã qua sử dụng; 5,3 triệu đồng tiền Việt Nam, 20 USD và 42.920 baht Thái Lan.

Hiện Phòng CSHS đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật thu giữ cho Công an phường An Hải tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vụ việc có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

X.S