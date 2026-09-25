Đà Nẵng: Làm rõ 2 vụ án kinh tế với thủ đoạn tinh vi, giao dịch hàng tỷ đồng

Một trong những vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung điều tra là vụ buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua Cảng Tiên Sa.

Theo hồ sơ, tháng 3/2026, Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container gồm 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Hồ sơ khai báo thể hiện toàn bộ số máy có xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá 30.200 USD.

Ngày 23/3, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 80 máy đã qua sử dụng. Kết quả giám định xác định có 20 máy Pachinko; số máy còn lại gồm 60 máy Pachislot, chất lượng còn lại từ 81% đến 85%.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định Lê Thị Thanh Thuận (SN 1983, trú phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (SN 1990, trú phường Hương Trà) có hành vi buôn lậu.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Đến ngày 21/9, cơ quan Công an tống đạt các quyết định tố tụng, bắt tạm giam Lê Thị Thanh Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường.

Cũng trong tháng 9, Phòng Cảnh sát kinh tế làm rõ vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có liên quan đến một công dân Hàn Quốc.

Vụ việc được phát hiện sau khi Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, ngày 8/7. Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên, sau đó số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại hai quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các bên sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi và gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu.

Chỉ trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên được xác định nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch từ đầu năm 2026 đến nay khoảng trên 10 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dòng tiền được các đối tượng vận chuyển qua biên giới và xử lý theo quy định pháp luật.