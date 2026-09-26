Đà Nẵng: Làm gì để thu hút du khách Nga chất lượng cao?

Khách du lịch Nga đến Đà Nẵng tăng 151,4%

Trong 8 tháng đầu năm 2026, TP. Đà Nẵng ghi nhận lượng khách du lịch đến từ thị trường Nga và các quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) tăng trưởng ấn tượng.

8 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch Nga đến Đà Nẵng tăng 151,4% so với cùng kỳ năm 2025, và đứng thứ 7 trong số các thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, thành phố đã đón hơn 400.000 lượt khách Nga và CIS, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 5,8% tổng lượng khách quốc tế. Trong đó, riêng thị trường Nga đạt gần 300.000 lượt (tăng 151,4%), chính thức vươn lên vị trí thứ 7 trong Top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố bên sông Hàn.

Sự phục hồi mạnh mẽ này xuất phát từ chính sách visa thông thoáng, việc khôi phục các đường bay kết nối trực tiếp và chuyến bay charter. Đáng chú ý, chiến dịch quảng bá điểm đến Đà Nẵng trên hệ sinh thái Yandex đã tiếp cận khoảng 17,2 triệu người dùng tại Nga và CIS, đạt hơn 63,4 triệu lượt hiển thị, 862.700 lượt nhấp và 523.000 lượt xem website Danang Fantasticity. Dữ liệu từ Yandex cho thấy, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng đã tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước kể từ khi triển khai chiến dịch.

Kết quả này mở ra dư địa lớn để Đà Nẵng tiếp tục khai thác các nền tảng số tại thị trường Nga – CIS, từng bước gắn truyền thông điểm đến với sản phẩm dịch vụ và khả năng chuyển đổi thành booking thực tế.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng đánh giá: “Thị trường Nga – CIS trở lại không chỉ phản ánh sự tăng trưởng về số lượng, mà quan trọng hơn là góp phần đa dạng hóa cơ cấu khách quốc tế. Ngành du lịch thành phố sẽ tập trung khai thác dòng khách lưu trú dài ngày, chi tiêu cao, kết hợp nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.”

Bà Thư Nguyễn, Giám đốc Phát triển kinh doanh của Yandex Ads tại Việt Nam

Làm gì để khách du lịch Nga sẵn sàng "mở ví"?

Dù có khả năng tài chính tốt, mức độ tiêu thụ hàng hóa và sử dụng dịch vụ của du khách Nga tại Đà Nẵng hiện chưa tương xứng với tiềm năng.

Để không rơi vào tình trạng thu hút khách đại trà (mass) làm giảm thương hiệu điểm đến, trao đổi với báo Công Thương, bà Thư Nguyễn, Giám đốc Phát triển kinh doanh của Yandex Ads tại Việt Nam, đơn vị hỗ trợ quảng bá điểm đến Đà Nẵng đến với thị trường Nga - CIS cho rằng, cần triển khai những giải pháp đồng bộ từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú và đối tác công nghệ.

Trong đó, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý với sự hỗ trợ từ các đối tác công nghệ cần chủ động nâng cao kỹ năng Marketing số, tự xây dựng hệ thống website chuẩn hóa đa ngôn ngữ để tiếp cận trực tiếp tệp khách hàng tiềm năng thay vì thụ động chờ các đoàn lữ hành dẫn tới; giải quyết rào cản thanh toán thông qua các nền tảng OTA chuyên biệt hoặc tiếp cận tệp khách hàng Luxury đã sở hữu sẵn thẻ thanh toán quốc tế.

TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đà Nẵng và Nga – CIS: Dấu ấn đồng hành, Kiến tạo tương lai” chiều 25/9 lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng định hướng phát triển thị trường Nga - CIS trong năm 2027 và những năm tiếp theo

Bên cạnh đó, kích cầu sức mua hàng hóa thông qua trải nghiệm văn hóa. “Người Nga rất thích trải nghiệm văn hóa, làm đồ thủ công và mua quà mỹ nghệ. Tuy nhiên, các làng nghề tại Đà Nẵng mới chỉ chú trọng sản xuất mà chưa làm tốt kênh quảng bá, khiến du khách không tiếp cận được thông tin”, bà Thư Nguyễn cho hay và khuyến nghị TP. Đà Nẵng cần xây dựng thêm các tour trải nghiệm làm sản phẩm địa phương, để gắn trải nghiệm du lịch với thương mại, tạo lý do để du khách sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm làm quà tặng; tăng hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, làng nghề truyền thống đẩy mạnh quảng bá sản phẩm qua các nền tảng số.

Một điểm đáng lưu ý là dữ liệu từ Yandex ghi nhận lượng tìm kiếm bất động sản, thuê nhà dài hạn tại Việt Nam từ khách du lịch Nga tăng mạnh trong năm qua, phản ánh xu hướng dịch chuyển của nhóm chuyên gia và những người làm việc từ xa chuyển từ các quốc gia khác sang Việt Nam. Để thu hút và giữ chân dòng khách này, TP. Đà Nẵng cần chủ động minh bạch hóa, cung cấp thông tin pháp lý, quy trình đầu tư về chính sách cho người nước ngoài thuê bất động sản; đồng thời, thành phố cần phát triển hạ tầng bổ trợ gồm hệ thống trường học quốc tế, dịch vụ y tế chất lượng cao để phục vụ cho nhu cầu của nhóm khách chi tiêu cao.

Bà Thư Nguyễn cho rằng cần tăng quảng bá các sản phẩm Đà Nẵng đến với thị trường khách du lịch Nga để tăng sức mua các sản phẩm thương mại khi du khách đến thành phố

Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng cần định vị lại phân khúc, nâng cấp chất lượng sản phẩm (fine dining, tour thiết kế riêng) dành riêng cho phân khúc khách Nga chi tiêu cao và mở rộng xúc tiến sang các thị trường giàu có tương đồng như Belarus hay Kazakhstan.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, lượng khách Nga đến Đà Nẵng tăng 151,4%, đạt gần 300.000 lượt nhờ visa thuận lợi và quảng bá qua Yandex. Để tránh thu hút khách đại trà và chuyển sang kích cầu tệp khách chi tiêu cao, Đà Nẵng cần nâng cao Marketing số, gỡ rào cản thanh toán, gắn tour trải nghiệm văn hóa với thương mại, hoàn thiện hạ tầng y tế - giáo dục và nâng cấp sản phẩm cao cấp.