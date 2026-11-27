Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng các địa phương liên quan tổ chức với chủ đề “Lâm Đồng: Kết nối các điểm đến, đồng hành cùng phát triển”, nhằm giới thiệu tiềm năng, mở rộng thị trường và thúc đẩy liên kết thực chất trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Lâm Đồng hình thành không gian du lịch đặc trưng “cao nguyên - rừng - biển” trải dài từ cao nguyên Đà Lạt, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến vùng biển Mũi Né và đặc khu Phú Quý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Trong 10 tháng đầu năm 2026, du lịch Lâm Đồng ghi nhận khoảng 20,68 triệu lượt khách (gồm khoảng 1,205 triệu lượt khách quốc tế), tổng doanh thu ước đạt 57.514 tỷ đồng.

Ông Đinh Văn Tuấn đề nghị cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp tập trung thảo luận 5 nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp; đẩy mạnh liên kết sản phẩm, đổi mới quảng bá; thúc đẩy chuyển đổi số hướng tới điểm đến thông minh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phối hợp nghiên cứu khôi phục, mở rộng đường bay và xây dựng chương trình kích cầu.

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Trường Sơn khẳng định, Đà Nẵng xác định liên kết vùng là giải pháp then chốt để mỗi địa phương phát huy lợi thế, tạo chuỗi sản phẩm cạnh tranh cao; đồng thời cần tầm nhìn chung, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia xây dựng sản phẩm.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Trường Sơn phát biểu chào mừng. Ảnh: TÂM ĐAN

Thành phố Đà Nẵng đề xuất 5 nội dung hợp tác, trọng tâm là phối hợp hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch liên vùng đặc sắc như: tuyến Đà Nẵng - Huế (di sản, lịch sử, văn hóa, chuyến tàu di sản); Đà Nẵng - Quảng Ngãi (du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng); Đà Nẵng - Tây Nguyên (du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp và văn hóa bản địa).

Đà Nẵng sẵn sàng phối hợp cùng các địa phương thống nhất nội dung hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế. Năm 2027, thành phố đề xuất chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2027 - 2030 với định hướng: “Đà Nẵng kết nối - Miền Trung liên kết - Cùng phát triển”.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị của Lâm Đồng và Đà Nẵng, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhấn mạnh yêu cầu ngành du lịch tăng trưởng về chất, gia tăng giá trị kinh tế và hướng tới phát triển xanh, thông minh, bền vững thay vì chạy theo số lượng khách đơn thuần.

Ông Hà Văn Siêu gợi ý các địa phương, doanh nghiệp chú trọng sự đồng điệu giữa sản phẩm và thị trường; thay vì ghép nối điểm đến cơ học, cần thiết kế những tuyến hành trình có chủ đề, có câu chuyện và bảo đảm tính liên hoàn để khai thác kinh doanh quanh năm, suốt bốn mùa.

Các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sản phẩm du lịch tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp ký kết nhiều biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác nhằm cụ thể hóa thành các chương trình khảo sát, kết nối tour tuyến và hoạt động kinh doanh thiết thực.