Đà Nẵng là 'điểm đến hoàn hảo cho một kỳ nghỉ bên bờ biển'

Cụ thể 10 điểm đến gồm: Polynésie (Pháp); Montreux (Thụy Sĩ); Dollywood và Pigeon Forge, Cleveland, Leadville, Newport Beach (Mỹ); Salzburg (Áo); Victoria (Canada); Dunedin (New Zealand) và Đà Nẵng (Việt Nam) được xếp ở vị trí thứ 4 trong danh sách.

Lonely Planet giới thiệu: Đà Nẵng là thành phố tuyệt vời, được thiên nhiên ưu ái ban tặng núi non hùng vĩ, bãi biển trải dài ngay trong lòng thành phố, hải sản tươi ngon cùng nhịp sống thư thái. Nằm ở vị trí trung điểm giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố quyến rũ này là điểm đến hoàn hảo cho một kỳ nghỉ bên bờ biển. Thêm vào đó, chỉ cần di chuyển một quãng ngắn là bạn có thể ghé thăm các di sản được UNESCO công nhận.

Về trải nghiệm, điểm thu hút hàng đầu tại Đà Nẵng là Sun World Bà Nà Hills, tiếp đó hãy ghé thăm bán đảo Sơn Trà, tắm biển và thưởng thức ẩm thực phong phú như mỳ Quảng, bánh xèo, hải sản tươi ngon...

Theo Lonely Planet, Đà Nẵng được mệnh danh là “thành phố của những cây cầu”. Để chiêm ngưỡng toàn cảnh sông Hàn cùng những cây cầu bắc ngang, khách sạn Novotel Danang Premier Han River (cao 37 tầng) là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất. Nếu muốn tận hưởng một kỳ nghỉ đẳng cấp tách biệt, bạn có thể chọn InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, khu nghỉ dưỡng sở hữu bãi biển riêng tuyệt đẹp nằm trên bán đảo Sơn Trà đầy cây xanh. “Đà Nẵng nằm trong danh sách “Best in Travel” (Những điểm đến tuyệt nhất) năm 2027 của chúng tôi. Khám phá thêm các điểm đến khác trong danh sách tại đây”, Lonely Planet giới thiệu.