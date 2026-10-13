Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư Hàn Quốc

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm nhà máy sản xuất của Tập đoàn HS Hyosung tại Khu công nghiệp Tam Thăng (Khu kinh tế mở Chu Lai).

Sự kiện Tập đoàn HS Hyosung (Hàn Quốc) tiếp tục mở rộng sản xuất khi khởi công dự án quy mô 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng (Khu Kinh tế mở Chu Lai) không chỉ đặt cột mốc mới trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương, mà còn là minh chứng sinh động cho mô hình kết nối chuỗi giá trị toàn cầu, đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp mới của khu vực miền Trung.

Dấu ấn HS Hyosung - chiến lược hợp tác tỷ đô

Minh chứng rõ nét nhất cho sức hút từ môi trường đầu tư của Đà Nẵng chính là việc Tập đoàn HS Hyosung – một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc – liên tục mở rộng quy mô hoạt động tại Chu Lai. Bắt đầu hiện diện tại Khu công nghiệp Tam Thăng từ năm 2018 với các dự án vải mành, vải túi khí vận hành ổn định và hiệu quả, HS Hyosung đã khẳng định cam kết gắn bó dài lâu. Tính đến nay, với 3 dự án qua nhiều giai đoạn triển khai, tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại đây đã đạt 572 triệu USD.

Mới đây, HS Hyosung tiếp tục khẳng định niềm tin chiến lược khi khởi công Nhà máy Sản xuất Nội thất HS Hyosung Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD trên diện tích 11 ha, tập trung sản xuất sợi BCF và thảm các loại, hướng tới phân khúc thảm thương mại và thảm chuyên dụng cho ô tô.

Đặc biệt, nhà máy sẽ sản xuất thảm trải sàn ô tô cung cấp trực tiếp cho hãng xe VinFast của Việt Nam. Điều này thể hiện tinh thần chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ô tô Việt Nam, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và đóng góp thiết thực cho hệ sinh thái công nghiệp địa phương.

Theo ông Lim Jin Dal, Tổng Giám đốc HS Hyosung Advanced Materials Corporation, dự án này không chỉ đơn thuần là một nhà máy mới mà còn là viên gạch đầu tiên trong tầm nhìn phát triển dài hạn. Trải qua hơn 20 năm đầu tư tại Việt Nam với HS Hyosung đã đầu tư 8 nhà máy và tổng vốn lũy kế khoảng 2,03 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 6.000 lao động. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, HS Hyosung định hướng phát triển một khu phức hợp công nghiệp quy mô khoảng 100 ha tại đây, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 1,34 tỷ USD (nằm trong cam kết khung thỏa thuận triển khai chuỗi dự án 1,3 tỷ USD).

Ông Lim Jin Dal cam kết, trong quá trình đầu tư và phát triển, HS Hyosung luôn đặt an toàn người lao động lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng cộng đồng địa phương thông qua tạo việc làm và thúc đẩy phát triển công nghiệp. HS Hyosung sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên quan và các đối tác để dự án được triển khai an toàn, đúng tiến độ và hiệu quả. Đối với HS Hyosung, đây không chỉ là khởi công một nhà máy, mà là điểm khởi đầu của một chặng đường hợp tác và tăng trưởng mới tại Việt Nam. HS Hyosung sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, chất lượng và nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế và công nghiệp của địa phương.

Đánh giá về sự kiện này, Ngài Han Jeong-il – Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chính quyền thành phố Đà Nẵng cùng các cơ quan hữu quan đã tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để dự án đầu tư lần này được triển khai thành công.

Đà Nẵng – một trong những địa bàn trọng điểm và quan trọng nhất của khu vực miền Trung Việt Nam – không chỉ khẳng định vị thế là một thành phố du lịch nổi tiếng, mà còn đang không ngừng nỗ lực thu hút và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Kỳ vọng trong thời gian tới sự kết hợp giữa công nghệ vật liệu được HS Hyosung tích lũy qua nhiều năm, nguồn nhân lực ưu tú của Đà Nẵng cùng ngành công nghiệp ô tô đang trên đà phát triển mạnh mẽ sẽ trở thành một hình mẫu hợp tác cùng phát triển toàn diện về cả công nghệ, con người và chuỗi cung ứng.

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng cũng sẽ luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có HS Hyosung tại khu vực Đà Nẵng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Điểm đến cho nhà đầu tư

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Đến tháng 8/2026, Đà Nẵng có 314 dự án với tổng vốn đầu tư gần 1,66 tỷ USD đến từ các doanh nghiệp Hàn Quốc. Sự hiện diện của các dự án lớn của HS Hyosung, cùng các dự án phụ tùng ô tô của CTR, phụ trợ dệt may của Panko, hay nam châm từ tính của SGI tại Khu kinh tế mở Chu Lai cho thấy quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã vượt ra khỏi các chương trình ký kết hành chính, chuyển hóa thành những nhà máy, những dòng sản phẩm và giá trị kinh tế thiết thực. Đây chính là nền tảng vững chắc để Đà Nẵng tự tin hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - công nghiệp hiện đại của cả nước.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong không gian phát triển mới, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để mở rộng quy mô nền kinh tế và hình thành các động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 2 con số theo chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, khu vực phía Nam thành phố, với Khu kinh tế mở Chu Lai, hệ thống các khu công nghiệp - đô thị- dịch vụ - logistics, là một trong những không gian phát triển đặc biệt quan trọng của thành phố.

Việc một tập đoàn lớn của Hàn Quốc như HS Hyosung tiếp tục mở rộng đầu tư tại Khu kinh tế Chu Lai cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của khu vực phía Nam Đà Nẵng. Thành phố mong muốn từ dự án khởi công sẽ tiếp tục có thêm nhiều dự án, từng bước hình thành: chuỗi công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô; chuỗi sản xuất vật liệu và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao; mạng lưới doanh nghiệp cung ứng cho các tập đoàn lớn; hệ sinh thái logistics - công nghiệp- dịch vụ và quan trọng nhất là một cực tăng trưởng công nghiệp mới của thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm nhà máy sản xuất của Tập đoàn HS Hyosung tại Khu công nghiệp Tam Thăng (Khu kinh tế mở Chu Lai).

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc - Đà Nẵng không chỉ được thể hiện bằng các chương trình hợp tác ở cấp chính quyền, mà đang được chuyển hóa thành những nhà máy, những chuỗi sản xuất, những việc làm và những giá trị kinh tế cụ thể.

Thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và kết nối của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, qua đó giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội hợp tác của Đà Nẵng đến cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Thành phố mong muốn ngày càng có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc có năng lực công nghệ, quản trị và thị trường đến đầu tư, sản xuất và hoạt động lâu dài tại Đà Nẵng.

Với quyết tâm đổi mới thể chế, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước, Đà Nẵng mong muốn từ các dự án động lực sẽ từng bước hình thành chuỗi công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô; chuỗi sản xuất vật liệu và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao; mạng lưới doanh nghiệp cung ứng nội địa cho các tập đoàn đa quốc gia; hệ sinh thái logistics – công nghiệp – dịch vụ đồng bộ, vững chắc.

Sự liên kết chặt chẽ giữa Tập đoàn quốc tế - doanh nghiệp sản xuất trong nước - doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ - hệ thống logistics và dịch vụ chính là mô hình đột phá mà Đà Nẵng đang quyết tâm thúc đẩy. Mối liên kết này giúp địa phương không chỉ thu hút từng dự án riêng lẻ mà có khả năng "kéo" cả hệ sinh thái doanh nghiệp toàn diện từ sản xuất nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng đến dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ sản xuất.