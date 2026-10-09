Đà Nẵng: Ký kết quy chế phối hợp về quản lý hoạt động luật sư

Các đại biểu tham dự hội nghị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Giám đốc Sở Tư pháp Trình Minh Đức và Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Trần Tuấn Lợi đồng chủ trì.

Theo nội dung quy chế, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư sẽ phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và tự quản đối với luật sư, người tập sự hành nghề luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.

Cụ thể, định kỳ trước ngày 10 hằng tháng, Đoàn Luật sư cung cấp cho Sở Tư pháp thông tin về những thay đổi trong danh sách luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư.

Đổi lại, Sở Tư pháp cung cấp thông tin về các tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh đang hoạt động và những thay đổi về đăng ký hoạt động trong kỳ, giúp Đoàn Luật sư thực hiện công tác tự quản, giám sát thành viên theo quy định.

Hai bên cũng có trách nhiệm kịp thời trao đổi thông tin khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động luật sư; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, xây dựng môi trường hành nghề luật sư lành mạnh, chuyên nghiệp.

Một nội dung đáng chú ý khác là sự phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý, giúp người thuộc diện được trợ giúp tiếp cận và sử dụng dịch vụ phù hợp.

Các bên sẽ huy động, giới thiệu luật sư đủ điều kiện tham gia hỗ trợ các trường hợp có nhu cầu, nhất là những vụ việc phức tạp; đồng thời tổ chức tư vấn pháp luật tại cơ sở, tập huấn nghiệp vụ và đánh giá chất lượng trợ giúp pháp lý.

Giám đốc Sở Tư pháp Trình Minh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham gia xây dựng, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tính khả thi và tác động thực tiễn của các chính sách mới.

Việc ký kết quy chế tạo cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, phát huy trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hành nghề luật sư, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố.