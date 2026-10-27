Đà Nẵng ký kết hợp tác với doanh nghiệp hỗ trợ khởi nghiệp Innov Đà Nẵng

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Công ty TNHH Innov Đà Nẵng trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: MAI QUẾ

Theo nội dung hợp tác, hai bên phối hợp quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư và kinh doanh của thành phố; kết nối startup, doanh nghiệp với nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp quốc tế phù hợp.

Đồng thời, nghiên cứu mở rộng sự tham gia của các đối tác nước ngoài tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng (SURF), Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng (DAVAS) cùng các chương trình đổi mới sáng tạo khác.

Một định hướng khác là tăng cường liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Đà Nẵng với Fukuoka (Nhật Bản) và Chiang Mai (Thái Lan), thúc đẩy trao đổi startup, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nhà đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế.

Cạnh đó, hai bên hướng đến phối hợp đào tạo, cố vấn, kết nối chuyên gia và trao đổi thông tin nhằm nâng cao năng lực hội nhập cho startup, nhà sáng lập và doanh nghiệp thành phố.

Tại buổi làm việc, Innov Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cộng đồng du mục số, đồng thời đề xuất xây dựng chiến lược hợp tác dài hạn, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và nguồn lực cần thiết để bảo đảm tính khả thi và cam kết đồng hành.

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đề nghị Innov Đà Nẵng hỗ trợ kết nối với các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế uy tín, góp phần nâng cao quy mô và sức hút của các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Innov Đà Nẵng là doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ định hướng kinh doanh, hỗ trợ "hạ cánh mềm" (soft-landing), điều phối, kết nối mạng lưới tin cậy và hỗ trợ tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Innov Đà Nẵng đang xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển hệ sinh thái:Innov Youth Lab dành cho sinh viên và giới trẻ phát triển tư duy khởi nghiệp, kỹ năng thực tế và kết nối mạng lưới; Innov Startup Lab giúp các startup giai đoạn đầu củng cố nền tảng kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo để chuẩn bị cho các cơ hội gọi vốn và hợp tác; Innov Co-Founder Lab là nơi kết nối các nhà sáng lập Việt Nam và quốc tế để tìm kiếm cơ hội đồng sáng lập và hợp tác khởi nghiệp.