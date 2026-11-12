Đà Nẵng: Kịp thời ứng cứu, bảo vệ người dân giữa mưa lũ và sạt lở

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, sạt lở đất và giao thông chia cắt đang khiến cuộc sống của người dân tại các xã miền núi Đà Nẵng đối mặt với nhiều khó khăn. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi chính quyền và lực lượng chức năng phải nhanh chóng có mặt, hỗ trợ người dân vượt qua hiểm nguy.

Không để người dân gặp nạn giữa mưa lũ

Tại xã Trà Tân, tinh thần chủ động ứng cứu, hỗ trợ người dân được thể hiện qua nhiều tình huống cụ thể. Đáng chú ý, ngày 11/11, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp đưa ông Dương Văn Thuận (70 tuổi) từ khu vực bìa rừng nóc Ông Nam (thôn Trà Giác) trở về nhà an toàn.

Dù địa hình rừng núi hiểm trở, đường đi ngập sâu, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực đưa cụ ông về nhà an toàn.

Tại thời điểm, ông Thuận sống trong căn chòi trên rẫy, cách nhà hơn 10km. Khi mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, nguy cơ sạt lở đất xuất hiện, việc tiếp tục ở lại khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã vượt đường rừng, tiếp cận nơi ở và vận động ông di dời đến nơi an toàn.

Trước tình thế, các cán bộ, chiến sĩ phải vượt qua đoạn suối có nước lũ chảy xiết, nhằmbảo đảm an toàn, lực lượng chức năng căng dây làm điểm bám, phối hợp cõng ông Thuận qua dòng nước. Dù địa hình rừng núi hiểm trở, đường đi ngập sâu, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực đưa cụ ông về nhà an toàn.

Trong một diễn biến khác, lực lượng chức năng xã Trà Tân còn kịp thời giúp đỡ một sản phụ có dấu hiệu sinh non trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp.

Theo đó, chị Trần Thị Mười (trú thôn Ngọc Giác) xuất hiện các cơn đau bụng, có dấu hiệu sinh non nên được người nhà đưa đến Điểm Trạm Y tế Trà Tân 1 thăm khám. Nhận thấy tình trạng phức tạp, lực lượng y tế nhanh chóng huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ để chuyển sản phụ lên tuyến trên.

Tuy nhiên, mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông khiến hành trình chuyển viện gặp nhiều trở ngại. Trong quá trình di chuyển, chị Mười đã sinh một bé gái nặng 1,7kg ngay trên phương tiện do địa phương huy động.

Trước tình huống khẩn cấp, các lực lượng tiếp tục phối hợp hỗ trợ, đưa hai mẹ con đến vị trí xe cứu thương có thể tiếp cận. Sau khi được sơ cấp cứu, sản phụ và trẻ sơ sinh được chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, sau đó tiếp tục đưa đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để theo dõi, điều trị.

Cũng trong đợt mưa lũ này, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa một bệnh nhân đang điều trị chạy thận tại thôn Trà Giác đi cấp cứu khi giao thông bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Qua tình huống trên cho thấy, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi đường sá bị chia cắt, phương tiện cứu hộ khó tiếp cận, người dân ở vùng sâu, vùng xa càng dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm nếu không có sự hỗ trợ từ chính quyền và lực lượng tại chỗ.

Chủ động ứng cứu, bảo vệ người dân trước diễn biến thời tiết cực đoan

Theo ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, ngày 11/11, địa phương tiếp tục có mưa lớn, nước lũ trên các sông, suối dâng cao. Mưa lũ gây ra 5 điểm sạt lở trên các tuyến đường huyện, đường xã và 3 điểm trên quốc lộ 40B, khiến giao thông ách tắc. Các lực lượng đang triển khai khắc phục.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi chính quyền và lực lượng chức năng phải nhanh chóng có mặt, hỗ trợ người dân vượt qua hiểm nguy.

Trước nguy cơ sạt lở đất, xã Trà Tân đã tổ chức di dời 122 người đến nơi an toàn. Đây là giải pháp cấp thiết nhằm hạn chế rủi ro, nhất là đối với các hộ dân sinh sống gần sườn đồi, taluy, ven suối hoặc tại những khu vực có địa hình không ổn định.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ 9h đến 15h ngày 11/11, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Phước Hiệp đạt 57mm, Phước Thành hơn 66mm, Trà Leng 105mm và Trà My 100mm.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, khu vực tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to; riêng phía nam có mưa to, phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ lũ trên sông, suối, sạt lở đất và chia cắt giao thông tiếp tục hiện hữu.

Trước tình hình đó, việc duy trì lực lượng ứng trực, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và hỗ trợ người dân trong tình huống nguy cấp là yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt, tại các khu vực miền núi, nơi địa hình hiểm trở và khoảng cách giữa các khu dân cư lớn, phương án ứng cứu tại chỗ cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị động khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh công tác cứu hộ, việc thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, cảnh báo người dân không đi qua ngầm tràn, suối khi nước dâng cao, tổ chức sơ tán những hộ nằm trong vùng nguy hiểm cũng cần được triển khai quyết liệt. Các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người đang điều trị bệnh cần được ưu tiên hỗ trợ khi có tình huống bất thường.

Dưới góc nhìn kinh tế môi trường, thực tế tại Trà Tân cho thấy, ứng phó thiên tai không chỉ là nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau mưa lũ mà còn là quá trình đồng hành, hỗ trợ người dân trong từng tình huống cụ thể. Từ việc tiếp cận người dân ở khu vực biệt lập, hỗ trợ sản phụ sinh con giữa đường đến đưa bệnh nhân đi cấp cứu, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung là không để người dân bị bỏ lại phía sau khi thiên tai xảy ra.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực cứu hộ và duy trì sự hiện diện của lực lượng chức năng tại cơ sở chính là điểm tựa quan trọng để người dân yên tâm hơn trước thiên tai. Bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cộng đồng không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nền tảng bảo đảm an sinh, ổn định đời sống và hướng đến phát triển bền vững tại các địa bàn miền núi Đà Nẵng.