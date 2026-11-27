Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; đại diện lãnh đạo các vụ địa phương, vụ địa bàn thuộc các ban xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang và các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định số 431-QĐNS/TW ngày 9-11-2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, công bố Quyết định số 408-QĐNS/TW ngày 12-10-2026 của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Đinh Văn Hưng- Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng hai cán bộ được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định, việc chỉ định Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ CHQS thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội.

Nhấn mạnh vị trí địa chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng của Đà Nẵng tại khu vực miền Trung, Bí thư Thành ủy cho rằng, yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh thành phố triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu giao nhiệm vụ

Bí thư Thành ủy đề nghị Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Đại tá Đinh Văn Hưng cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng thủ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, cần gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án, công trình trọng điểm tại khu vực biển, đảo, ven biển. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp. Quan tâm kiện toàn ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Công an thành phố và các ngành chức năng giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở; thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ" trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đẩy mạnh công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ

Bí thư Thành ủy đề nghị Đại tá Nguyễn Thế Vinh trên cương vị mới phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào những quyết sách quan trọng của thành phố, đồng thời trực tiếp chỉ huy xử lý hiệu quả các tình huống quân sự, quốc phòng theo thẩm quyền. Đối với Đại tá Đinh Văn Hưng, cần tập trung lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong công tác dân vận; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương cùng Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Đại tá Nguyễn Thế Vinh khẳng định sẽ cùng Đại tá Đinh Văn Hưng và tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích cực đồng hành cùng địa phương trong giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững.

Công Hạnh