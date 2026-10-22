Đà Nẵng kiến tạo tương lai từ kinh tế tuần hoàn

Hiện thực hóa mục tiêu thành phố tuần hoàn

Sáng ngày 22/10, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Catalyste+ (Canada) tổ chức Hội thảo quốc tế “Công tác phi chính phủ nước ngoài trong bối cảnh mới hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững - Xu thế tất yếu toàn cầu”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là định hướng quan trọng, được thành phố gắn với quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đáng chú ý, Đà Nẵng đã xây dựng lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn với ba giai đoạn cụ thể. Trong đó, giai đoạn 2022-2025 tập trung khởi động, tạo nền tảng; giai đoạn 2025-2030 từng bước phát triển, mở rộng các mô hình; giai đoạn 2030-2045 tăng tốc triển khai trên quy mô toàn thành phố.

Theo định hướng này, Đà Nẵng phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của một thành phố tuần hoàn vào cuối năm 2045. Đây không đơn thuần là mục tiêu về môi trường mà còn thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy phát triển đô thị, từ mô hình khai thác, sử dụng và thải bỏ tài nguyên sang mô hình chú trọng tiết kiệm, tái sử dụng, tái chế và kéo dài vòng đời sản phẩm. Qua đó, từng bước giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Hội thảo quốc tế “Công tác phi chính phủ nước ngoài trong bối cảnh mới hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững - Xu thế tất yếu toàn cầu”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố xác định việc tiếp cận công nghệ xanh, nâng cao năng lực quản trị và huy động các nguồn lực quốc tế có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được xem là một kênh bổ sung nguồn lực, kinh nghiệm và những mô hình phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài không chỉ mang đến nguồn lực tài chính hỗ trợ an sinh xã hội, y tế, giáo dục mà còn góp phần chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản trị và các mô hình phát triển hiệu quả. Tại Đà Nẵng, hoạt động hợp tác đang từng bước chuyển từ hỗ trợ nhân đạo đơn thuần sang đồng hành, cùng kiến tạo những giá trị phát triển lâu dài.

“Đà Nẵng đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ. Chúng tôi mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ thành phố tiếp cận các công nghệ xanh tiên tiến, các mô hình kinh tế tuần hoàn đã thành công trên thế giới. Đồng thời, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương, cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hướng dẫn cho người dân về kỹ năng vận hành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”, ông Nguyễn Đình Vĩnh chia sẻ.

Mục tiêu trở thành thành phố tuần hoàn vào năm 2045 đã và đang mở ra hướng phát triển mới cho Đà Nẵng.

Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển xanh

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Đà Nẵng có nhiều lợi thế về hạ tầng, nguồn nhân lực và tư duy quản trị cởi mở để thử nghiệm các mô hình hợp tác quốc tế thế hệ mới…

Trước những thách thức về biến đổi khí hậu, môi trường và chuyển dịch cơ cấu lao động, ông Nguyễn Ngọc Hùng đề xuất bốn nhóm sáng kiến trọng tâm nhằm hỗ trợ thành phố hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn.

Trước hết, cần thí điểm các mô hình kinh tế tuần hoàn đô thị, gắn giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải nhựa với thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng có trách nhiệm. Đồng thời, kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển du lịch xanh, kinh tế biển xanh tại các khu vực có giá trị sinh thái như bán đảo Sơn Trà, Bà Nà - Núi Chúa và hành lang đa dạng sinh học Trung Trường Sơn. Bên cạnh đó, cần phát triển các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu và sinh kế xanh dựa vào cộng đồng, nhất là tại khu vực ven biển, miền núi. Các chương trình hợp tác phải hướng tới nâng cao năng lực tự chủ, giúp người dân duy trì sinh kế ngay cả khi nguồn tài trợ kết thúc.

Việc chủ động kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa các mô hình kinh tế tuần hoàn vào thực tiễn sẽ là những bước đi quan trọng.

Một hướng đi khác là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp khí hậu, tăng cường kết nối giữa các tổ chức quốc tế với trường đại học, viện nghiên cứu và vườn ươm doanh nghiệp. Qua đó, hỗ trợ hình thành những doanh nghiệp có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh quốc tế. Cùng với đó, các chương trình an sinh xã hội cần lồng ghép đào tạo kỹ năng xanh, hướng nghiệp trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, đặc biệt dành cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các nhóm yếu thế tham gia quá trình chuyển đổi.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, để các sáng kiến phát huy hiệu quả, Đà Nẵng cần chủ động xác định những nhu cầu cụ thể, phối hợp với đối tác quốc tế ngay từ giai đoạn xây dựng ý tưởng, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành và tạo điều kiện thử nghiệm những mô hình mới. Nếu triển khai thành công, những mô hình thí điểm tại Đà Nẵng không chỉ mang lại lợi ích cho địa phương mà còn có thể trở thành cơ sở thực tiễn để hoàn thiện chính sách, nhân rộng tại khu vực miền Trung và trên phạm vi cả nước…

Có thể thấy, mục tiêu trở thành thành phố tuần hoàn vào năm 2045 đang mở ra hướng phát triển mới cho Đà Nẵng, trong đó tăng trưởng kinh tế gắn chặt với trách nhiệm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc chủ động kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa các mô hình kinh tế tuần hoàn vào thực tiễn sẽ là những bước đi quan trọng để thành phố từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, bền vững trong những thập niên tới.