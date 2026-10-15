Đà Nẵng kiên định mục tiêu phát triển du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tặng hoa cảm ơn các cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp, ý tưởng hiệu quả cho du lịch xanh Đà Nẵng.

Với 5 chuyên đề và 1 phiên thảo luận, cơ quan quản lý nhà nước, đại diện các doanh nghiệp du lịch, các điểm đến tập trung làm rõ xu hướng, định hướng và giải pháp trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi xanh. Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở chiến lược phát triển bền vững, ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, sở tiếp tục hoàn thiện tiêu chí và từng bước hình thành hệ thống mô hình du lịch xanh. Đồng thời tiếp tục phổ biến, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở lưu trú triển khai Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay, hướng đến các mô hình có khả năng thực hành, đo lường và nhân rộng tới các khu điểm du lịch trên địa bàn trong năm 2027.