Đà Nẵng: Kích hoạt ứng phó khẩn cấp, chủ động điều tiết hồ chứa đón lũ

Sáng 7/10, Đại tá Nguyễn Thế Vinh (thứ 3 từ trái sang), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trong mưa lũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 7/10, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn khẩn số 10152/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương kích hoạt ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, đợt mưa to đến rất to tại Đà Nẵng sẽ kéo dài, đẩy đỉnh lũ trên các sông lên mức báo động 1. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng diện rộng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp ven sông và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương lập tức rà soát, chủ động sơ tán người dân tại những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng phải kiên quyết ngăn chặn người dân đi lại, đánh bắt cá tại các khu vực nước chảy xiết, ngập sâu.

Về công tác hạ tầng, Sở Xây dựng và Sở Công Thương được giao nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, khởi động các trạm bơm chống ngập. Đồng thời, các đơn vị phải vận hành điều tiết an toàn hồ chứa nước Nam Mỹ cùng các hồ chứa thủy điện nhằm chủ động "đón lũ", bảo đảm tuyệt đối an toàn cho vùng hạ du.

Sáng 7/10, Đại tá Nguyễn Thế Vinh (thứ 2 từ trái sang), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trong mưa lũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng quân sự và công an thành phố hiện đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền các xã, phường được giao quyền chủ động cho học sinh nghỉ học, tùy thuộc vào diễn biến thực tế của thiên tai tại từng khu vực./.