Đà Nẵng: Kích hoạt toàn diện phương án ứng phó với mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển

Theo bản tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ ngày 9 - 11/11, trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt tại các khu vực phổ biến từ 200–450mm, có nơi trên 550mm; riêng vùng núi tây bắc phổ biến từ 100–300mm, có nơi trên 350mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng mưa lớn có cường suất cao đạt 150mm/3h, nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng nghiêm trọng tại các khu vực trũng thấp, đô thị.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn đợt mưa lớn ngày 8/10 tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 8/11, vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m. Từ ngày 9/11, vùng biển thành phố Đà Nẵng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0–4,5m.

Trước tình hình trên, ngày 8/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có Công điện khẩn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp tổ chức sơ tán, di dời dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất (đặc biệt chú ý người già, trẻ em và đối tượng yếu thế).

Lực lượng công an và quân đội bố trí lực lượng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập lụt sâu, sạt lở.

Theo dõi sát sao thời tiết trên biển, thông báo cho các tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ thiên tai, chỉ đạo bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, giảm thiểu thiệt hại sản xuất nông nghiệp và tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường sau thiên tai.

Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để triển khai kịp thời biện pháp chống ngập đô thị; chỉ đạo vận hành đập và hồ chứa nước Nam Mỹ đảm bảo an toàn công trình và nhân dân; phối hợp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến chính, tuyến có nguy cơ sạt lở.

Sở Công thương khẩn trương rà soát, đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, hồ chứa thủy điện nhỏ; phối hợp vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện nhằm đón lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du.

Sở Y tế được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng các phương án cấp cứu nạn nhân, đầy đủ cơ số thuốc và hóa chất để xử lý môi trường sau khi mưa lũ đi qua.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy theo diễn biến thực tế của thiên tai tại từng địa phương; rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh.

Các Ban Q,uản lý dự án đầu tư xây dựng triển khai ngay biện pháp bảo vệ công trình, tuyệt đối không để tình trạng thi công cản trở thoát nước gây ngập úng khu vực dự án; sẵn sàng nhân lực, thiết bị ứng phó kịp thời.

Công ty Điện lực Đà Nẵng theo dõi sát diễn biến mưa lũ để xử lý an toàn sự cố về điện, ưu tiên bảo đảm nguồn điện liên tục cho các trạm bơm chống ngập và các khu vực trọng điểm.

Các đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện (A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2...) thực hiện trực ban 24/24h, quan trắc công trình, vận hành điều tiết hồ chứa tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và các chỉ đạo của Trung ương, thành phố; nghiêm cấm người và phương tiện không phận sự bén mảng khu vực hồ đập, tràn xả lũ.