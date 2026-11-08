Đà Nẵng kích hoạt phương án ứng phó thiên tai, sẵn sàng sơ tán dân

Tối 8-11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về chủ động ứng phó với thiên tai.

Công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Nhiều điểm trên tuyến đường từ xã biên giới Tây Giang đi xã biên giới Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) có nguy cơ sạt lở taluy. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

​Theo công điện, Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ dự báo từ ngày 9 đến 11-11, tại TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-450mm, có nơi trên 550mm.

Mưa lớn có khả năng đạt cường suất tới 150mm/3 giờ, nguy cơ cao gây ngập úng đô thị; lũ quét và sạt lở đất tại các vùng núi. Trên biển, vùng biển đặc khu Hoàng Sa và vùng biển Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-5m.

​UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Các lực lượng chức năng sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu vực thấp trũng, ven sông suối, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, đặc biệt lưu ý người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

​Lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương tổ chức canh gác, chốt chặn, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại tại các khu vực ngập sâu, ngầm tràn, nước chảy xiết hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước và vận hành điều tiết hồ chứa an toàn theo đúng quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

​Sở GD-ĐT cùng UBND các xã, phường và các trường học trên địa bàn chủ động cho học sinh, sinh viên nghỉ học tùy diễn biến thiên tai để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị quản lý hạ tầng, điện lực, thoát nước đô thị chủ động triển khai phương án chống ngập và bảo đảm thông suốt các tuyến giao thông chính.