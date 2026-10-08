Đà Nẵng kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn kéo dài

Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng cắm biển cảnh báo tại những vùng bị ngập lụt do mưa lớn. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc họp, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã chính thức kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai từ ngày 8/10. Cụ thể, lực lượng chức năng bố trí 5 tổ công tác với gần 130 cán bộ, chiến sĩ đứng điểm, trực tiếp chỉ đạo và chỉ huy ứng phó tại các địa bàn trọng điểm.

Sở chỉ huy các tổ công tác được đặt tại Đại đội Thông tin 1, Trung đoàn Bộ binh 30, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My, Trung đoàn Bộ binh 885. Bốn tổ này có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị hiệp đồng nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động cứu hộ, cứu nạn. Riêng tổ số 5 bố trí tại Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn và Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Lộc.

Cùng với đó, cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn (mỗi đội gần 20 đồng chí) được trang bị đầy đủ phương tiện bảo đảm, cùng 2 tổ chỉ huy cơ động do Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trực tiếp làm tổ trưởng. Lực lượng xe thiết giáp lội nước cũng nhận lệnh sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động dự kiến các kịch bản, bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét và sạt lở đất; phối hợp theo dõi sát tình hình vận hành, xả lũ của các hồ chứa nước trên địa bàn.

Lực lượng Biên phòng chủ động phối hợp triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn tại khu vực ven biển. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 2 giờ một lần và báo cáo đột xuất ngay khi có sự cố, bảo đảm công tác chỉ huy, điều động lực lượng kịp thời, hiệu quả, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng hỗ trợ người dân di dời tại những vùng bị ngập lụt do mưa lớn. Ảnh: TTXVN phát

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn diện rộng, trong ngày 8/10, nhiều tuyến giao thông và vùng dân cư phía Nam thành phố Đà Nẵng đã bị ngập úng cục bộ; đồng thời, hiện tượng sạt lở đất đá đã xuất hiện tại một số địa bàn miền núi, đe dọa đến an toàn của người dân và hạ tầng giao thông.

Theo số liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 8/10, địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục hứng chịu các đợt mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đo được tại một số trạm đạt mức rất cao, điển hình như Tam Trà ghi nhận 107 mm, Xuân Bình 95 mm và Tam Kỳ đạt 92 mm.

Lượng mưa lớn tích tụ trong thời gian ngắn đã làm hệ thống thoát nước quá tải. Từ khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, nước lũ dâng lên rất nhanh, bủa vây nhiều khu dân cư và trục đường giao thông tại phía Nam thành phố. Tại xã Núi Thành, nước ngập sâu đã làm gián đoạn sinh hoạt và việc đi lại của người dân ở nhiều thôn. Tương tự, tại các tuyến đường thuộc phường Tam Kỳ, Bàn Thạch Hương Trà cũng rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền xã Núi Thành đã khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, đặc biệt là các tuyến đường có lượng học sinh lưu thông lớn vào giờ tan trường nhằm chủ động phương án bảo vệ an toàn cho các em. Lực lượng, phương tiện tại chỗ cũng đã được huy động, túc trực sẵn sàng triển khai cứu hộ, di dời hộ dân khỏi vùng ngập nguy hiểm.

Cơ quan khí tượng nhận định, dù hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Tam Kỳ hiện duy trì mực nước dưới báo động 1, nguy cơ dâng ngập vẫn rất cao tại khu vực trũng thấp. Dự báo trong những giờ tới, ngập úng cục bộ rộng từ 0,05 m đến hơn 0,2 m tiếp tục đe dọa hàng loạt địa phương phía Nam thành phố như: Thăng Điền, Thăng Trường, Thăng An, Núi Thành, Quảng Phú, Tam Kỳ, Tam Xuân và Hương Trà.Cùng thời điểm, mưa dầm kéo dài khiến khu vực vùng cao Đà Nẵng đối mặt với nguy cơ sạt lở. Tại xã Trà Linh, địa hình đồi núi dốc kết hợp nền đất bão hòa đã làm xuất hiện nhiều vị trí sạt trượt. Đáng chú ý, khu vực gần cầu Nước Na (thôn Hy Ló) bị đất đá đồi núi đổ tràn xuống, gây cản trở nghiêm trọng cho các phương tiện qua lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng hỗ trợ người dân di dời tại những vùng bị ngập lụt do mưa lớn. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Trà Linh đã điều động nhân lực và máy móc cơ giới tiếp cận hiện trường để hót dọn đất đá, khẩn trương giải phóng mặt đường. Tại các điểm có nguy cơ sạt trượt cao, chính quyền đã giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cắt cử lực lượng ngăn không cho người và phương tiện di chuyển vào khu vực mất an toàn.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, hạn chế đi qua các quãng đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đồi núi đang xảy ra sạt lở; đồng thời chủ động cập nhật các bản tin thời tiết để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho học sinh, người già và trẻ nhỏ.