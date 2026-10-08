Đà Nẵng kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn kéo dài. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ngày 8/10, trước diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương, sạt lở tại một số khu vực miền núi, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức họp khẩn triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai từ ngày 8/10; bố trí 5 tổ công tác với tổng quân số gần 130 đồng chí đứng điểm, chỉ đạo, chỉ huy ứng phó tại các địa bàn được phân công.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khu vực ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Sở chỉ huy các tổ được đặt tại Đại đội Thông tin 1, Trung đoàn Bộ binh 30, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My, Trung đoàn Bộ binh 885; riêng tổ số 5 bố trí tại Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn và Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Lộc. Các tổ phối hợp địa phương, các đơn vị nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội gần 20 đồng chí, cùng phương tiện, trang bị bảo đảm; thành lập 2 tổ chỉ huy cơ động do đồng chí Chỉ huy trưởng và đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm tổ trưởng. Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Hội nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị dự báo tình huống, bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp cập nhật tình hình vận hành, xả lũ của các hồ chứa. Lực lượng biên phòng phối hợp triển khai cứu hộ, cứu nạn tại khu vực ven biển.

Các đơn vị cập nhật, báo cáo định kỳ 2 giờ một lần và báo cáo ngay khi có tình huống đột xuất, bảo đảm chỉ huy, điều động lực lượng kịp thời, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức họp khẩn kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn kéo dài. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Trước nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố. Theo đó, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động sơ tán dân khỏi khu vực rủi ro, khơi thông dòng chảy và chốt chặn kiên quyết tại các ngầm, tràn, vùng ngập sâu.

Cùng với triển khai phương án "bốn tại chỗ" và bảo đảm thông suốt giao thông, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.