Đà Nẵng kích hoạt kịch bản ứng phó theo từng cấp độ thiên tai

Sáng 12.11, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tại hai xã Nam Phước và Duy Xuyên.

Đoàn trực tiếp khảo sát các khu dân cư trũng thấp ven sông Thu Bồn, những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, chia cắt khi nước sông dâng cao, đồng thời kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và bảo đảm hậu cần tại chỗ.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại xã Nam Phước

Theo báo cáo của hai địa phương, phương án ứng phó được xây dựng theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, gắn với các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Tại những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, các xã chuẩn bị phương án bố trí lực lượng cảnh giới, chốt chặn.

Đối với các khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, địa phương rà soát các hộ cần sơ tán, dự kiến tuyến di chuyển và nơi tiếp nhận.

Ban CHQS hai xã phối hợp với công an và các lực lượng tại chỗ nắm tình hình, vận động người dân chấp hành hướng dẫn sơ tán, đồng thời chuẩn bị phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phục vụ ứng cứu.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị tại Ban CHQS xã Nam Phước

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu hai địa phương tiếp tục rà soát phương án theo từng khu vực trọng điểm, xác định cụ thể hộ dân cần sơ tán, lực lượng phụ trách, phương tiện và tuyến di chuyển an toàn.

Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và mực nước sông, chủ động hiệp đồng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Khi tình huống diễn biến phức tạp, các địa phương phải kịp thời chốt chặn tại điểm nguy hiểm, triển khai cứu hộ, cứu nạn và đưa người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân.