Đà Nẵng khuyến khích đổi GPLX mô tô từ giấy sang vật liệu PET

Ngày 23/9, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang chủ động rà soát, làm sạch dữ liệu - cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) mô tô bằng giấy bìa sang thẻ PET trên địa bàn thành phố.

CSGT Đà Nẵng khuyến khích người dân đổi GPLX mô tô từ giấy sang vật liệu PET.

Theo đó, nhằm góp phần chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe, phục vụ công tác quản lý, tra cứu và sử dụng thuận tiện trên môi trường điện tử, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân chủ động kiểm tra thông tin giấy phép lái xe của mình.

Đặc biệt, đối với người đang sử dụng GPLX mô tô bằng vật liệu giấy bìa, khuyến khích thực hiện thủ tục đổi sang GPLX bằng vật liệu PET để thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, thuận tiện trong quản lý và sử dụng.

Hồ sơ đổi GPLX được tiếp nhận tại các điểm tiếp nhận của Phòng CSGT và Công an cấp xã được bố trí tiếp nhận hồ sơ theo quy định (gồm 19 cơ sở).

Thành phần hồ sơ gồm: giấy khám sức khỏe còn hiệu lực của người lái xe; một ảnh chân dung nền trắng 3x4 hoặc chụp tại nơi tiếp nhận, sử dụng dữ liệu từ căn cước. Lệ phí cấp/ đổi là 115 nghìn đồng/ lần.

Đáng chú ý, CSGT Đà Nẵng khuyến cáo người dân không thông qua trung gian, “cò” hoặc các dịch vụ không chính thức khi thực hiện thủ tục đổi GPLX.

Theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, mỗi thông tin được chuẩn hóa sẽ thêm một bước thuận tiện cho người dân, góp phần xây dựng dữ liệu GPLX "đúng, đủ, sạch".