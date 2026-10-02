Đà Nẵng khuyến cáo an toàn khi tắm biển trong mùa thấp điểm

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, từ ngày 1.10.2026 đến hết ngày 14.3 năm sau, lực lượng cứu hộ tại các bãi biển tổ chức trực theo khung giờ mùa thấp điểm.

Cụ thể, thời gian trực cao điểm vào buổi sáng từ 5h đến 7h30 và buổi chiều từ 15h đến 18h30. Thời gian trực thấp điểm vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 và buổi chiều từ 11h30 đến 15h.

Ban Quản lý đề nghị người dân, du khách chỉ tắm biển tại những khu vực có lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ, trong phạm vi được giăng phao giới hạn an toàn hoặc khu vực được đánh dấu bằng cờ đỏ - vàng.

Người dân và du khách vui chơi, tắm biển Đà Nẵng

Người tắm biển cần chú ý quan sát biển báo, bảng cảnh báo và các khuyến cáo tại bãi biển; tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, nhất là tại những khu vực có sóng lớn, dòng chảy xa bờ hoặc địa hình tiềm ẩn nguy hiểm.

Đối với trẻ em, Ban Quản lý khuyến cáo phải mặc áo phao khi tắm biển và luôn có người lớn đi cùng để đảm bảo an toàn.

Không tắm biển khi thời tiết diễn biến xấu

Trong mùa thấp điểm, thời tiết có thể thay đổi nhanh, xuất hiện mưa giông, gió mạnh, biển động và sóng lớn. Ban Quản lý khuyến cáo người dân, du khách không tự ý xuống biển khi thời tiết xấu hoặc khi có cảnh báo nguy hiểm từ lực lượng chức năng.

Du khách cũng không nên bơi quá xa bờ, không vượt ra ngoài khu vực an toàn được lực lượng cứu hộ hướng dẫn. Đặc biệt, không tắm biển tại các khu vực có biển cấm tắm, khu vực nguy hiểm hoặc nơi xuất hiện dòng chảy xa bờ (dòng RIP).

Việc tắm biển cũng cần được dừng lại khi đã có thông báo kết thúc giờ trực của lực lượng cứu hộ.

Ban Quản lý lưu ý, khi phát hiện người gặp nạn hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, người dân và du khách cần nhanh chóng thông báo cho nhân viên cứu hộ gần nhất hoặc gọi đường dây nóng 02362.218.878 để được hỗ trợ kịp thời.

Lực lượng cứu hộ túc trực tại các bãi tắm, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tắm biển

Chủ động phòng ngừa rủi ro tại các điểm kinh doanh dịch vụ biển

Đối với các cá nhân, đơn vị kinh doanh dịch vụ tại khu vực biển, Ban Quản lý đề nghị thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa, lũ, ngập lụt để chủ động phương án di dời, bảo quản an toàn tài sản, vật dụng và phương tiện kinh doanh.

Các cơ sở kinh doanh cần tổng dọn vệ sinh khu vực xung quanh, bảo đảm sạch sẽ trước và sau khi xảy ra mưa bão; đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn khách hàng tuân thủ các quy định về an toàn khi tắm biển và vui chơi tại biển.

Khi có thông báo của Ban Quản lý hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị phải tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ, thể thao biển nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đề nghị người dân, du khách chủ động nâng cao ý thức phòng ngừa, lựa chọn thời điểm và khu vực tắm biển phù hợp, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình trải nghiệm, vui chơi tại các bãi biển Đà Nẵng.