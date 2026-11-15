Đà Nẵng: Khu dân cư Khánh Sơn 3 phường Hoà Khánh với Ngày Hội Đại đoàn kết - Ngày Văn hóa Việt Nam

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMT Tổ quốc phường Hòa Khánh cùng đông đảo bà con nhân dân Khu dân cư Khánh Sơn 3.

Đại diện lãnh đạo phường Hòa Khánh trao tặng lẵng hoa chúc mừng

Theo Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư Khánh Sơn 3, Khánh Sơn 3 được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 tổ dân phố cũ (61, 62, 63, 64). Vượt qua những khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập, Khu dân cư Khánh Sơn 3 từng bước ổn định, đoàn kết và phát triển.

Đại diện Khu dân cư Khánh Sơn 3 báo cáo kết quả thành tích nổi bật trong thời gian qua

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Khánh Sơn 3 cho biết, bên cạnh sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo phường thì sự đồng lòng, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân chính là chìa khóa then chốt để khu dân ổn định, phát triển. Nhân Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam, đề nghị mọi người tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Trao tặng phần quà đến các hộ gia đình khó khăn, tri ân các cán bộ nghỉ công tác sau sáp nhập

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Khu dân cư Khánh Sơn cũng trao 5 xuất quà mỗi xuất 300.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trao 6 xuất quà tri ân các đồng chí nghỉ công tác do sắp xếp sáp nhập tổ dân phố.