Đà Nẵng: Khu dân cư Khánh Sơn 3 hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc
Các hoạt động tri ân, tưởng nhớ cũng như thi đua lập thành tích nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Ngày 8/11, cán bộ, đảng viên và nhân dân Khu dân cư Khánh Sơn 3, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Đình làng Khánh Sơn, đồng thời ra quân dọn vệ sinh môi trường tại Đình làng và khuôn viên Nhà sinh hoạt cộng đồng.
Hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng thành kính và tri ân các bậc tiền nhân. Đây là cũng sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Đây cũng là dịp thế hệ trẻ "ôn cố tri tân", nhớ về lịch sử vẻ vang của ngôi đình, của các bậc đi trước để tiếp tục nổ lực, phát huy, cố hiến cho xã hội.
Ngôi đình hàng trăm năm tuổi. Ngôi đình trãi qua bao vết tích thời gian nhưng đến nay vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa.
Những tư liệu quý hiếm này phản ánh rõ nét tư duy khoa học, văn học nghệ thuật, tụ cư lập làng của người dân, cũng như sinh hoạt xã hội của các bậc tiền nhân. Đồng thời, là di sản văn hoá quý giá mà chúng ta cần gìn giữ, bảo tồn để lưu truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa của cha ông đến những thế hệ hôm nay và mai sau.
Dịp này, khu dân cư Khánh Sơn 3 cũng đã tiến hành treo cờ Tổ quốc, trang hoàng cổng chào, lối xóm, vận động bà con treo cờ Tổ quốc, tạo không khí phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và hướng tới ngày bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố Khánh Sơn 3 sắp tới.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/khu-dan-cu-khanh-son-3-da-nang-huong-den-ngay-van-hoa-viet-nam-va-ngay-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-a35788.html