Đà Nẵng: Không để nhà, đất công bỏ trống, lãng phí

Hàng trăm trụ sở, trường học, trạm y tế cũ và khu đất được TP Đà Nẵng đưa ra cho thuê trong thời hạn 5 năm, vừa khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, vừa bổ sung mặt bằng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, thành phố triển khai chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà đối với một số đối tượng ưu tiên.

Đưa nhà, đất công vào sử dụng, tránh bỏ trống kéo dài

Ngày 19/10, ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã triển khai cho thuê ngắn hạn 433 cơ sở nhà, đất công, chia thành 21 đợt tiếp nhận hồ sơ. Danh mục gồm nhiều loại tài sản, từ trụ sở cũ tại khu vực trung tâm đến trường học, trạm y tế và các khu đất tại nhiều xã, phường, nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất được giao quản lý, hạn chế bỏ trống, gây lãng phí.

Việc cho thuê nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất trong thời gian chờ phương án sử dụng lâu dài, hạn chế tình trạng tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí. Đây cũng là giải pháp quản lý tài sản trong giai đoạn thành phố tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và đơn vị hành chính.

Thực tế, nhiều cơ sở công sau khi không còn được sử dụng theo chức năng cũ vẫn có nhà cửa, sân bãi và hệ thống hạ tầng hiện hữu. Nếu để trống kéo dài, công trình có thể xuống cấp, trong khi cơ quan quản lý vẫn phải bố trí nhân lực, kinh phí bảo vệ và duy trì hiện trạng.

Với thời hạn thuê 60 tháng, các cơ sở nhà, đất công được bố trí sử dụng theo mục đích cụ thể, từ thương mại, dịch vụ đến giáo dục, y tế, thể thao và sản xuất, kinh doanh.

Đưa những tài sản này vào khai thác không chỉ giúp tận dụng cơ sở vật chất sẵn có mà còn tạo nguồn thu từ tiền thuê, đồng thời mở thêm cơ hội tiếp cận mặt bằng cho người dân, doanh nghiệp. Việc cho thuê ngắn hạn cũng giúp thành phố chủ động hơn trong quản lý quỹ nhà, đất, bảo đảm tài sản được sử dụng trong thời gian chưa triển khai phương án lâu dài.

Theo danh mục công bố, số lượng cơ sở được đưa ra cho thuê phân bổ thành 21 đợt, trong đó đợt 15 có 37 cơ sở, đợt 21 có 36 cơ sở và đợt 14 có 34 cơ sở. Nhiều địa điểm có diện tích lớn, như Trung tâm Huấn luyện kỹ năng và sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên Quảng Nam rộng 43.425m²; Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Tam An rộng 41.140m²; vườn ươm Hòa Ninh giai đoạn 3 rộng hơn 40.000m²; Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05 - 06 cũ có diện tích 37.667m².

Tại khu vực trung tâm thành phố, trụ sở UBND quận Hải Châu cũ ở số 270 Trần Phú có diện tích đất 5.015m², diện tích nhà 5.782m². Khu đất số 135 Minh Mạng rộng 2.571m² và khu vườn ươm số 7, khu Tiên Sơn, rộng 14.521m² cũng nằm trong danh mục.

Miễn, giảm tiền thuê nhà đất cho các đối tượng ưu tiên

Điểm đáng chú ý là danh mục cho thuê không chỉ có những cơ sở quy mô lớn phục vụ nhu cầu đầu tư mặt bằng rộng mà còn có nhiều địa điểm nhỏ, phù hợp với khả năng tài chính và mục đích sử dụng khác nhau.

Tại số 657 Trường Chinh, phường Cẩm Lệ, cơ sở nhà, đất được đưa ra cho thuê có diện tích đất 2.760m², diện tích nhà 1.982m², giá thuê khởi điểm gần 582.000 đồng/m² đất/năm. Nếu tính trên toàn bộ diện tích đất, mức tiền thuê theo giá khởi điểm tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng/năm.

Cơ sở này được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ như kinh doanh ăn uống, giải khát, trưng bày và mua bán sản phẩm. Tuy nhiên, bên thuê không được sử dụng làm nơi ở hoặc kinh doanh lưu trú.

Trong khi đó, tại xã Hòa Vang, cơ sở phòng đọc báo cũ ở khu vực Hòa Phú có diện tích đất 114m², diện tích nhà gần 79m², giá thuê khởi điểm gần 48.000 đồng/m² đất/năm. Tại xã Thăng An, nhà Đội thuế Bình Đào cũ có diện tích đất 180m², diện tích nhà xây dựng 66m², với giá khởi điểm khoảng 48.000 đồng/m² đất/năm.

Trụ sở UBND quận Hải Châu (cũ) tại số 270 Trần Phú, TP Đà Nẵng, nằm trong danh mục cơ sở nhà, đất công được đưa ra cho thuê nhằm khai thác hiệu quả tài sản Nhà nước.

Đà Nẵng đưa 433 cơ sở nhà, đất công ra cho thuê, tránh lãng phí tài sản

Sự khác biệt về vị trí, diện tích và giá khởi điểm giúp người có nhu cầu cân nhắc, lựa chọn địa điểm phù hợp với khả năng tài chính và phương án kinh doanh. Việc công khai thông tin cũng tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, so sánh trước khi đăng ký.

Theo quy định, thời hạn thuê các cơ sở nhà, đất là 60 tháng. Tùy từng địa điểm, mục đích sử dụng được phép gồm giáo dục, y tế, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, kho bãi, bãi đỗ xe và hoạt động ươm tạo cây giống, con giống, trồng hoa, cây cảnh.

Ông Võ Nguyên Chương cho biết thông tin về từng cơ sở, giá khởi điểm, mục đích sử dụng, thời hạn thuê và hướng dẫn đăng ký đã được công khai để người dân, doanh nghiệp tìm hiểu.

Song song với việc đưa tài sản công vào khai thác, TP Đà Nẵng cũng triển khai chính sách ưu đãi tiền thuê nhà đối với một số nhóm đối tượng. Theo đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 149/2026/QĐ-UBND quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà đối với một số đối tượng ưu tiên khi thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/10/2026.

Các đối tượng được hưởng chính sách gồm tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuê nhà làm trụ sở trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc; cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đáp ứng điều kiện theo quy định; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đủ tiêu chí thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Ngoài ra, chính sách còn hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đáp ứng các tiêu chí theo quy định và thuê nhà, đất thuộc danh mục do tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý.

Mức ưu đãi được quy định theo từng nhóm. Cụ thể, tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được miễn tiền thuê nhà trong toàn bộ thời hạn thuê. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong những lĩnh vực nêu trên được giảm tiền thuê nhà tương ứng với số tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đủ điều kiện được giảm tương ứng 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đáp ứng điều kiện, thành phố áp dụng mức giảm tương ứng 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà trong toàn bộ thời gian thuê, theo phương thức niêm yết giá.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu việc thực hiện chính sách phải bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp bên thuê không còn đáp ứng điều kiện thụ hưởng, việc miễn, giảm tiền thuê nhà sẽ chấm dứt kể từ thời điểm không còn đủ điều kiện.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, việc kết hợp khai thác quỹ nhà, đất công với chính sách ưu đãi tiền thuê được kỳ vọng góp phần hạn chế lãng phí tài sản, tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả thực chất không chỉ nằm ở số lượng cơ sở được đưa ra cho thuê mà còn ở khả năng lựa chọn đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm quản lý chặt chẽ và không ảnh hưởng đến phương án sử dụng lâu dài của thành phố.