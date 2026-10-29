Đà Nẵng: Không để chậm trễ trong di dời dân khỏi vùng nguy cơ thiên tai

UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ di dời, bố trí, ổn định dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.

Theo đó, UBND các xã, phường, đặc khu phải tiếp tục rà soát, cập nhật, phân loại các khu dân cư, hộ dân có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, xói lở và các loại hình thiên tai khác; xác định cụ thể những khu vực có nguy cơ rất cao, trực tiếp đe dọa tính mạng người dân để ưu tiên di dời.

Các địa phương phải kịp thời bổ sung những khu vực, hộ dân mới phát sinh nguy cơ mất an toàn vào phương án di dời, bố trí dân cư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án, dự án đã được phê duyệt, đưa người dân đến nơi ở an toàn trước khi xảy ra mưa bão nguy hiểm. Đối với những nơi chưa đủ điều kiện bố trí ổn định lâu dài, phải chủ động phương án sơ tán, di dời tạm thời, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Chủ động sơ tán dân, hạn chế thiệt hại do mưa lũ. (Đợt mưa lũ cuối tháng 10 năm 2025 tại TP Đà Nẵng)

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm về tính chính xác, khả thi của nhu cầu kinh phí đề xuất, tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng kinh phí. Trường hợp không triển khai, giải ngân không hết hoặc đề nghị hoàn trả kinh phí do nguyên nhân chủ quan, địa phương phải giải trình rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Nếu kinh phí được phân bổ chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, địa phương phải rà soát, xác định cụ thể nhu cầu còn thiếu và khả năng thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/10/2026 để tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố xem xét, bổ sung theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Nhấn mạnh tính cấp bách của nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện, xác định bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đáng chú ý, thành phố sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, triển khai chính sách hỗ trợ và giải ngân kinh phí được phân bổ.

Trước đó, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI đã thông qua nghị quyết về Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2036.

Theo đề án, tổng quy mô bố trí, ổn định dân cư các giai đoạn trên là 7.174 hộ tại 160 khu, điểm tái định cư. Trong đó, 31 khu, điểm đã được đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt, bố trí 1.279 hộ. 129 khu, điểm dự kiến đầu tư mới, bố trí 5.895 hộ với tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 3.417,36 tỷ đồng.

Việc sắp xếp dân cư được ưu tiên đối với các hộ ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và các loại hình thiên tai có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản; các khu vực có nhu cầu di dời cấp thiết và các dự án đã đủ điều kiện, được bố trí vốn.