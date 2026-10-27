Đà Nẵng: Khởi tố thêm 2 phụ nữ trong vụ cưỡng đoạt tài sản từ tranh chấp tiền đặt cọc

Trước đó, ngày 11/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1980) và Phan Lê Ngọc Quý (sinh năm 1995), cùng trú tại phường Hòa Khánh, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Ngô Thị Vân và Ngô Thị Hồng Vân.. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 27/1/2026, ông L.P.T. (trú tại phường Liên Chiểu) ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất với bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân, giá chuyển nhượng 2,45 tỷ đồng, tiền đặt cọc 250 triệu đồng. Thời hạn thực hiện việc chuyển nhượng đến ngày 16/3/2026.

Đến thời hạn, hai bên phát sinh mâu thuẫn khi bà Vân và bà Hồng Vân không tiếp tục nhận chuyển nhượng với lý do thửa đất thuộc diện quy hoạch, đồng thời yêu cầu ông T. hoàn trả tiền đặt cọc. Do không thống nhất được phương án xử lý khoản tiền, tranh chấp tiếp tục kéo dài.

Cơ quan điều tra xác định, sau đó, bà Vân và bà Hồng Vân gặp Nguyễn Hữu Dũng, Phan Lê Ngọc Quý để bàn bạc việc đến nhà ông T. gây sức ép, yêu cầu trả lại tiền. Trong các ngày 4 và 5/4/2026, cả bốn người đến nhà ông T. yêu cầu thanh toán.

Tại đây, Quý bị cáo buộc có lời nói chửi bới, đe dọa; Dũng dùng tay đánh vào mặt ông T., khiến ông bị chảy máu mũi. Trong khi Dũng và Quý uy hiếp ông T., bà Vân và bà Hồng Vân đi mua ổ khóa mang về khóa cửa nhà, không cho ông T. tự do ra vào.

Sau đó, bà Hồng Vân tiếp tục nhắn tin yêu cầu ông T. chuyển tiền. Do lo sợ trước những hành vi đe dọa, gây sức ép, ông T. đã chuyển 2 triệu đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của bà Hồng Vân. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu ông hoàn trả tiền đặt cọc.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng người liên quan. Ngày 26/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.