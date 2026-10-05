Đà Nẵng: Khởi tố người khai thác trái phép hơn 1.700m³ cát

Theo kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Cao Văn Tỉnh sử dụng xe xúc lật và ô tô tải để san gạt, múc cát tại khu vực bãi bồi sát nhánh sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Số cát sau khi khai thác được đưa về tập kết và bán cho người dân.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2026, Cao Văn Tỉnh đã khai thác trái phép tổng cộng 1.759,48m³ cát, gồm hơn 1.013m³ cát xây dựng và 745,8m³ cát san lấp.

Trong số này, 1.699,5m³ cát đã được bán, với số tiền thu được hơn 714 triệu đồng.

Đáng chú ý, khu vực bãi bồi nơi khai thác chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản cho Cao Văn Tỉnh hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi khai thác, mua bán khoáng sản trái phép và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.