Đà Nẵng: Khởi tố người khai thác hơn 1.700 m3 cát trái phép ở Gò Nổi

Cao Văn Tỉnh tại khu vực bị cáo buộc khai thác cát trái phép ở xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tỉnh (48 tuổi, trú xã Gò Nổi) để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo thông tin điều tra, Tỉnh bị phát hiện tổ chức đưa phương tiện cơ giới đến khu vực bãi bồi ven một nhánh sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi, để lấy cát. Sau khi tập kết, số vật liệu này được đưa đi bán cho người có nhu cầu.

Cơ quan điều tra xác định hoạt động khai thác diễn ra trong khoảng hơn một năm, từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2026. Tổng khối lượng cát bị cáo buộc khai thác trái phép là hơn 1.759 m3, trong đó cát xây dựng chiếm hơn 1.013 m3, còn lại là cát phục vụ san lấp.

Phần lớn số cát này, khoảng 1.699 m3, đã được đưa ra tiêu thụ. Theo kết quả điều tra bước đầu, hoạt động này mang lại cho Tỉnh khoản tiền hơn 714 triệu đồng.

Đáng chú ý, khu vực bãi bồi nơi xảy ra việc khai thác chưa được cơ quan chức năng cấp phép cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào thực hiện hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan và mở rộng vụ án.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang tăng cường quản lý nguồn đất, cát phát sinh từ hoạt động cải tạo đồng ruộng sau đợt mưa lũ cuối năm 2025. Riêng tại khu vực Gò Nổi, khoảng 82 ha đất sản xuất bị cát bồi lấp, với khối lượng ước tính khoảng 557.000 m3.

Thành phố đã yêu cầu chính quyền cơ sở kiểm soát chặt lượng đất, cát được thu hồi trong quá trình cải tạo đồng ruộng để phục vụ các dự án đầu tư công. Việc vật liệu nằm trên đất của cá nhân hoặc tại các khu vực bãi bồi ven sông không đồng nghĩa với việc người dân được tự ý khai thác, vận chuyển hay đưa ra kinh doanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ phạm vi vi phạm và những cá nhân, tổ chức có liên quan nếu có.