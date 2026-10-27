Đà Nẵng khởi tố người cháu chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của dì

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, bà L.H.C., hiện định cư tại Hoa Kỳ, có quan hệ dì - cháu với Tú. Do tin tưởng người thân, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để sử dụng khi về nước.

Trước đó, bà C. cũng nhờ người thân hỗ trợ bán căn hộ đang sở hữu để chuyển sang mua nhà phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Từ tháng 2/2026, bà tiếp tục chuyển cho Tú tổng số tiền 3,69 tỷ đồng. Cộng với 1 tỷ đồng từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C. giao Tú quản lý là 4,709 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Tú gửi cho bà C. hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng qua ứng dụng Viber. Đầu tháng 3/2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, TP Đà Nẵng, với giá 4,77 tỷ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc mua nhà.

Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, không tiếp tục thanh toán số tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận, đồng thời cắt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú. Sau đó, người môi giới thông báo sự việc cho bà C., khiến bà làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Tiếp nhận đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác minh, rà soát địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Qua vận động và giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, cơ quan điều tra đã vận động Trần Hoàng Vĩnh Tú ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.