Đà Nẵng: Khởi tố loạt cán bộ nhận hối lộ, bỏ qua sai phạm xây dựng

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định với nhóm đối tượng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án về các hành vi "Đưa, nhận, môi giới hối lộ" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan để điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng lợi dụng nhu cầu thực hiện những thủ tục thiết yếu của người dân để thực hiện hành vi vi phạm. Từ việc xây dựng, sửa chữa nhà trái phép đến nhu cầu cấp điện, cấp nước, một số đối tượng đã móc nối, đưa tiền cho cán bộ có chức vụ, quyền hạn nhằm được bỏ qua sai phạm hoặc giải quyết thủ tục trái quy định.

Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 cán bộ thuộc Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Số tiền này được nhận để bỏ qua, không xử phạt hoặc xem xét cho qua các sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục làm rõ nhóm 5 đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ "2 lá", "3 lá", đưa và môi giới hối lộ cán bộ Nhà nước nhằm được xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước trái quy định.

Trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết yếu, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ. Các đối tượng bị cáo buộc đã ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Theo Công an TP Đà Nẵng, vụ án được phát hiện từ những phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục liên quan đến xây dựng và các dịch vụ thiết yếu. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.