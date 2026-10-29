Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin điều tra ban đầu, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (177 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho thiếu nhi. Trung tâm không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông và liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Trương Văn Thiên Tư vẫn tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông mang tên “Prinberk Academy” cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi. Học sinh học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, mỗi ngày 2 buổi, với mức học phí từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng.

Công an thi hành các quyết định đối với ông Trương Văn Thiên Tư. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, ông Trương Văn Thiên Tư đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, đồng thời đưa thông tin sai sự thật về chương trình Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh.

Từ đó, một số phụ huynh đã cho con nghỉ học tại các trường phổ thông để theo học tại trung tâm này.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.