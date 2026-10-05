Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng khai thác trái phép hơn 1.700m³ cát

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Cao Văn Tỉnh sử dụng xe xúc lật và ô tô tải để san gạt, múc cát tại khu vực bãi bồi sát nhánh sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi, sau đó đưa về tập kết và bán cho người dân.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2026, Tỉnh đã khai thác trái phép hơn 1.759m³ cát, gồm hơn 1.013m³ cát xây dựng và 745,8m³ cát san lấp. Trong đó, 1.699,5m³ cát đã được bán, thu hơn 714 triệu đồng.

Đối tượng Cao Văn Tỉnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng cho hay, khu vực bãi bồi nói trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản cho Cao Văn Tỉnh hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi khai thác, mua bán khoáng sản trái phép và các nội dung liên quan.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tự ý khai thác, thu gom, vận chuyển, mua bán cát và khoáng sản khi chưa được cấp phép. Việc khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với quyền tự ý khai thác, sử dụng hoặc mua bán.