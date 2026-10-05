Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng khai thác trái phép gần 1.760m3 cát

Đối tượng Cao Văn Tỉnh cùng tang vật vụ án. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức nắm tình hình trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng Công an phát hiện Cao Văn Tỉnh sử dụng xe xúc lật và xe ô tô tải để múc, san gạt cát tại khu vực bãi bồi sát nhánh sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi, sau đó tập kết và bán cho người dân.

Kết quả điều tra của Công an TP Đà Nẵng xác định, từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2026, đối tượng Tỉnh đã khai thác trái phép 1.759,48m3 cát, gồm hơn 1.013m3 cát xây dựng và 745,8m3 cát san lấp. Trong số này, khoảng 1.699,5m3 cát được bán, thu hơn 714 triệu đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, khu vực bãi bồi nơi Tỉnh khai thác chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi khai thác, mua bán khoáng sản trái phép và các nội dung liên quan.

Xe tải đối tượng Cao Văn Tỉnh để vận chuyển cát trái phép. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo tổ chức, cá nhân không tự ý khai thác, thu gom, vận chuyển, mua bán cát và khoáng sản khi chưa được cấp phép. Việc khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với quyền tự ý khai thác, sử dụng hay mua bán.