Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng dùng hợp đồng góp vốn giả cho vay lãi nặng, thu lợi 24 tỷ đồng

Đáng chú ý, đối tượng đã sử dụng các hợp đồng góp vốn vào dự án bất động sản không có thật để che giấu khoản lãi vay lên đến hàng chục tỷ đồng, sau đó khởi kiện ra Tòa án nhằm yêu cầu thanh toán số tiền này.

Đối tượng Trần Thị Hồng (áo hồng). (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 5/6/2026, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L (SN 1963, trú phường Hòa Cường) liên quan đến việc vay tiền của Trần Thị Hồng. Theo đó, từ tháng 6/2022 - 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà N.T.H.L vay tiền, đồng thời cộng các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi. Đến ngày 9/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà N.T.H.L thanh toán lên đến 20,5 tỷ đồng.

Biết gia đình bà N.T.H.L có thửa đất rộng 6.000m² tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị - Thăng Long, đứng tên con trai bà N.T.H.L là ông N.A.K, Hồng đã tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản. Dù biết thửa đất đang tranh chấp tại Tòa án, không thể triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà N.T.H.L và ông N.A.K ký xác nhận.

Đáng chú ý, chỉ trong một năm, khoản nợ 20,5 tỷ đồng đã bị đẩy lên 48,6 tỷ đồng. Cụ thể, sau 6 tháng, số tiền tăng lên 32 tỷ đồng dưới danh nghĩa “tiền chia cổ phần đợt 1”, sau đó tiếp tục tăng lên 48,6 tỷ đồng vào tháng 3/2024 với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”. Khi bà N.T.H.L không có khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn giả cách này để khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trần Thị Hồng không hợp tác, phủ nhận việc cho bà N.T.H.L vay tiền và khẳng định các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật. Tuy nhiên, bằng việc kiên trì thu thập, đối chiếu tài liệu, chứng cứ, lời khai của những người liên quan, kết hợp phân tích sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã từng bước làm rõ bản chất vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại thửa đất 6.000m² hoàn toàn không có thật. Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là lãi vay, với mức lãi suất 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức pháp luật cho phép. Số tiền thu lợi bất chính được cơ quan điều tra xác định là 24,025 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù bà N.T.H.L chưa thanh toán các khoản lãi trên, Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn giả để khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc bà N.T.H.L trả tiền. Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.

Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.