Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng dùng kiếm cướp mô-tô

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Lê Nguyên Phước, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 29/9 tại đường Võ Chí Công, thuộc tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 00 ngày 29/9, Trương Ngọc Thái và 7 thanh thiếu niên đi trên 3 xe mô-tô tại phường Tam Kỳ. Khi đến đường Phan Châu Trinh, nhóm gặp H.T.D (sinh năm 2008, trú xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) điều khiển xe Honda Winner. Thái nảy sinh ý định đánh H.T.D để chiếm đoạt xe và rủ cả nhóm cùng tham gia.

Sau khi tiếp cận H.T.D, cả nhóm bàn cách dụ bị hại đến đường Võ Chí Công khu vực vắng người, ít ánh sáng để ra tay. Nhằm tạo lòng tin, các đối tượng dựng tình huống giả về một cuộc hẹn đánh nhau, khiến H.T.D đồng ý đi cùng. Trước khi đến địa điểm đã chọn, nhóm lấy 2 thanh kiếm dạng Katana làm hung khí và đón thêm Lê Nguyên Phước. Sau khi biết kế hoạch đánh H.T.D để chiếm đoạt xe, Phước đồng ý tham gia.

Khi đến đường Võ Chí Công, thuộc tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch, nhóm đối tượng bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lê Phúc Khánh bất ngờ kẹp cổ, kéo H.T.D khỏi xe; Đinh Tuấn Anh và Lê Nguyên Phước dùng 2 thanh kiếm mang theo tấn công, khiến H.T.D chịu nhiều vết thương tại vùng lưng, đùi và mông.

Khi bị tấn công bất ngờ, H.T.D vùng thoát, bỏ chạy, để lại chiếc Honda Winner. Trương Ngọc Thái lập tức chiếm đoạt chiếc xe rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường. Sau khi gây án, các đối tượng đưa xe đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà cất giấu, đồng thời tháo biển kiểm soát nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, tránh phát hiện.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ 2 thanh kiếm bằng kim loại, 2 điện thoại di động, biển kiểm soát 92C1-244.84 và 3 xe mô-tô có liên quan vụ việc.

Riêng Nguyễn Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2013), tại thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp cơ quan có thẩm quyền xem xét biện pháp xử lý phù hợp với độ tuổi theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp điều tra, xử lý.