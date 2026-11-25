Công an TP Đà Nẵng đọc quyết định bắt các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, đây là kết quả điều tra, làm rõ 20 đối tượng liên quan đến 2 vụ tụ tập, mang hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn TP Đà Nẵng vào rạng sáng 2/9 và 8/11/2026.

Trong số 20 đối tượng có 4 người tham gia cả hai vụ, 4 người dưới 16 tuổi và chỉ 1 người đủ 18 tuổi tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm.

Theo điều tra của Công an TP Đà Nẵng, rạng sáng 8/11/2026, tại phường Thanh Khê, một nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự.

Sau khi hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét. Kết quả điều tra, xác định, xuất phát từ những lời khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, 9 đối tượng rủ nhau tụ tập, chuẩn bị hung khí, sử dụng 4 xe máy chạy qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên “Nam Trân” đánh nhau.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng phóng xe với tốc độ trên 80 km/giờ, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an phát hiện 4 đối tượng trong nhóm này từng tham gia vụ gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng 2/9/2026 cùng 11 đối tượng khác.

Trước đó, tối 1/9/2026, tại một quán cà phê trên đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, nhóm thanh thiếu niên đã rủ rê, lôi kéo thêm người, tập hợp thành nhóm 15 đối tượng để tìm các nhóm thanh niên khác gây sự, đánh nhau. Đến rạng sáng 2/9, cả nhóm mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến đường, bất chấp quy định pháp luật, gây rối trật tự công cộng.

Trong quá trình điều tra, Công an thu giữ 5 xe mô tô, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều dụng cụ khác. Từ 2 vụ việc, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ 20 đối tượng liên quan, xử lý hình sự 16 đối tượng.

Vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.