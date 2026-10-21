Đà Nẵng: Khởi tố 8 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến, gây thương tích tại Nam Phước

Các đối tượng bị khởi tố gồm Võ Văn Xuân Định (sinh năm 2007), Nguyễn Quang Vương (sinh năm 2007), Phạm Văn Khánh (sinh năm 2007), Phạm Văn Lộc (sinh năm 2005), cùng trú tại xã Nam Phước; Nguyễn Lê Gia Huy (sinh năm 2009), Hoàng Ngọc Gia Bảo (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Xuân Phú; Nguyễn Mậu Hoàng Kiên (sinh năm 2010), trú tại xã Thăng Bình và Trần Công Phong (sinh năm 2009), trú tại xã Thăng An.

3/8 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, tối 1/5/2026, do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh thiếu niên tập trung tại khu vực gần Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, xã Xuân Phú. Sau đó, các đối tượng tiếp tục xảy ra xô xát, truy đuổi và đánh nhau trên địa bàn xã Nam Phước, khiến một người bị thương.

Căn cứ kết quả điều tra, Điều tra viên được bố trí tại Công an xã Nam Phước đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.