Các bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu liên quan Công ty AIC bị khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm công, ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với 7 bị can về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu tinh thần, trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ để cung cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với Công ty AIC.

7 bị can gồm: Hà Thanh Quốc (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam), Thân Đức Sửu (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam), Võ Thành Văn (nguyên Phó phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam).

Võ Anh Tuấn (nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, nay là Phó Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Thành Châu (Phó Chánh Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, nay là Phó phòng Tài chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Nẵng).

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC).

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn và các nhân viên thông đồng với Võ Anh Tuấn cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm, nâng khống giá thiết bị và thông đồng với đơn vị thẩm định giá để hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá; đồng thời sử dụng các công ty do Nhàn thuê nhân viên và người thân đứng tên lập ra làm “quân xanh” tham gia dự thầu nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Trong đường dây này, Nguyễn Hồng Sơn là người trực tiếp chỉ đạo nhân viên Công ty AIC thông đồng với chủ đầu tư (qua Võ Anh Tuấn) tiết lộ, cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm; thông đồng với đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá thiết bị theo giá đã ấn định với Công ty AIC, nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định, chỉnh sửa, hợp thức hồ sơ mời thầu để Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng làm rõ bị can Hà Thanh Quốc, Thân Đức Sửu có hành vi thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá mà không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến không đúng với giá trị thực tế;

Làm rõ bị can Võ Thành Văn đã có hành vi thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC thẩm định nâng khống giá thiết bị gói thầu; Nguyễn Thành Châu thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu giúp sức cho Công ty AIC trúng thầu, từ đó gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra gặp nhiều khó khăn do các sai phạm này xảy ra đã lâu (từ năm 2015), trải qua nhiều thời kỳ và có sự biến động về tổ chức, bộ máy hành chính; việc thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu và chứng cứ phục vụ điều tra gặp phức tạp. Nhiều tài liệu, chứng từ liên quan quy trình lập dự toán, thẩm định giá, xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần được kiểm chứng chặt chẽ qua nhiều đầu mối.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các bị can không thành khẩn khai báo, quanh co, né tránh trách nhiệm, thậm chí không thừa nhận hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, làm rõ bản chất vụ án và xác định vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an các địa phương ra Quyết định truy nã cả nước và truy nã quốc tế.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.