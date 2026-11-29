Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng chiều 29/11 cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét đối với 7 bị can liên quan đến sai phạm trong đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ), xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC).

Các bị can gồm: Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam; Thân Đức Sửu, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Thành Văn, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Anh Tuấn, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thành Châu, Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cùng các đồng phạm bị khởi tố.

Cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu thông đồng, can thiệp trái pháp luật vào quá trình tổ chức đấu thầu gói mua sắm thiết bị giáo dục.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng các nhân viên Công ty AIC thông đồng với Võ Anh Tuấn để cung cấp trước cấu hình, thông số kỹ thuật và giá trang thiết bị mua sắm. Các đối tượng còn bị xác định đã nâng khống giá thiết bị, thông đồng với đơn vị thẩm định giá nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn sử dụng các doanh nghiệp do mình thuê nhân viên và người thân đứng tên thành lập làm “quân xanh” tham gia đấu thầu, tạo sự cạnh tranh hình thức, qua đó giúp Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn giá trị thực tế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, Nguyễn Hồng Sơn được xác định là người trực tiếp chỉ đạo nhân viên Công ty AIC thông đồng với chủ đầu tư thông qua Võ Anh Tuấn để tiết lộ, cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật và giá thiết bị trước khi tổ chức đấu thầu. Sơn còn chỉ đạo việc thông đồng với đơn vị thẩm định giá để xác định giá thiết bị theo mức giá đã được các bên thống nhất từ trước, hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho Công ty AIC.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư. Trong đó, Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, và Thân Đức Sửu, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, bị xác định có hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá mà không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến việc xác định giá gói thầu không đúng giá trị thực tế.

Đối với Võ Thành Văn, cơ quan điều tra xác định bị can đã thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC trong việc thẩm định, nâng khống giá thiết bị. Nguyễn Thành Châu bị xác định có hành vi thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC trong việc tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp này trúng thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Quá trình điều tra vụ án gặp không ít khó khăn do các sai phạm xảy ra từ năm 2015, trải qua nhiều thời kỳ, trong khi tổ chức, bộ máy hành chính có nhiều thay đổi. Việc thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy trình lập dự toán, thẩm định giá, xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được tiến hành thận trọng, kiểm chứng qua nhiều cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, một số bị can khai báo quanh co, né tránh trách nhiệm, không thừa nhận hành vi phạm tội, gây khó khăn cho việc xác định bản chất vụ án cũng như vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động khắc phục khó khăn, kiên trì đấu tranh, bám sát hồ sơ, tài liệu, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước bóc tách từng hành vi, làm rõ từng mắt xích sai phạm, củng cố chứng cứ về vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn hiện đã bỏ trốn, đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an các địa phương truy nã trên phạm vi toàn quốc và quốc tế.

Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tập trung điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn diện tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời tích cực xác minh, truy bắt các đối tượng đang bị truy nã để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.