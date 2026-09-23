Đà Nẵng: Khởi tố 17 cán bộ, nhân viên 'nhúng chàm', nhận hối lộ

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, gọi tắt là Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã điều tra làm rõ và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án về các hành vi “Đưa, nhận, môi giới hối lộ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố các bị can.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tập trung đấu tranh, làm rõ nhiều hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như dịch vụ công, quản lý trật tự đô thị (TTĐT), cấp điện, cấp nước sinh hoạt...

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT khởi tố 8 cán bộ, nhân viên của Tổ TTĐT phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng về các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Các bị can này nhận tiền để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT khởi tố 5 đối tượng về các hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép và được cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu (thuộc Điện lực Đà Nẵng) và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Hành vi của các đối tượng đã xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, đơn vị điện lực, cấp nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và gây phiền hà, bức xúc trong nhân dân, dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.