Theo Công an TP Đà Nẵng, quá trình điều tra đã làm rõ 20 đối tượng liên quan đến hai vụ việc. Đáng chú ý, có 4 đối tượng tham gia cả hai vụ, 4 đối tượng dưới 16 tuổi và chỉ có một người đủ 18 tuổi tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào rạng sáng 8/11/2026 tại phường Thanh Khê. Sau khi hình ảnh nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ những lời khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, 9 đối tượng đã rủ nhau tụ tập, chuẩn bị hung khí, sử dụng 4 xe mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên có tên “Nam Trân” đánh nhau.

Các đối tượng. Ảnh: CACC

Trong quá trình di chuyển, nhóm này mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, điều khiển xe với tốc độ trên 80 km/giờ, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an phát hiện 4 đối tượng trong nhóm trên từng cùng 11 người khác tham gia vụ gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng 2/9/2026.

Trước đó, tối 1/9, tại một quán cà phê trên đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, một nhóm thanh thiếu niên đã rủ rê, lôi kéo thêm người, tập hợp thành nhóm 15 đối tượng để tìm các nhóm thanh niên khác gây sự, đánh nhau.

Đến rạng sáng 2/9, các đối tượng mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến đường. Quá trình điều tra, lực lượng Công an tạm giữ 5 xe mô tô, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây kiếm katana và 1 dao tự tạo dài khoảng 1,75m.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 16 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.