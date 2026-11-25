Công an TP Đà Nẵng cho biết, đây là kết quả đấu tranh, làm rõ 20 đối tượng liên quan đến 2 vụ tụ tập, mang hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố vào rạng sáng các ngày 2/9 và 8/11/2026.

Đáng chú ý, trong số 20 đối tượng liên quan, có 4 đối tượng tham gia cả hai vụ, 4 đối tượng dưới 16 tuổi và 1 đối tượng đủ 18 tuổi tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

Nhóm đối tượng bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 8/11, trên địa bàn phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng xuất hiện nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, phóng xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

Ngay khi hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công tổ công tác gồm các điều tra viên, trinh sát viên vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cảnh sát xác định, xuất phát từ những lời khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, 9 đối tượng đã rủ nhau tụ tập, chuẩn bị hung khí, sử dụng 4 xe mô tô chạy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố để tìm nhóm thanh niên “Nam Trân” đánh nhau.

Quá trình di chuyển, các đối tượng mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, phóng xe với tốc độ trên 80 km/giờ, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Không dừng lại ở việc làm rõ vụ việc trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát hiện 4 đối tượng trong nhóm này từng cùng 11 đối tượng khác thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng 2/9/2026.

Trước đó, tối 1/9/2026, tại một quán cà phê trên đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, một nhóm thanh thiếu niên đã rủ rê, lôi kéo thêm người tham gia, tập hợp thành nhóm 15 đối tượng để đi tìm các nhóm thanh niên khác gây sự, đánh nhau.

Đến rạng sáng 2/9/2026, cả nhóm mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến đường, bất chấp các quy định của pháp luật, gây rối trật tự công cộng.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã tạm giữ 5 xe mô tô, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây kiếm và 1 dao dài khoảng 1,75 m.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.