Đà Nẵng: Khơi thông tuyến đường qua Đèo Liêu sau sạt lở

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Dương Đức Lin có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở ở Đèo Liêu. (Ảnh: ANH QUÂN)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình, tại khu vực Đèo Liêu xảy ra 2 điểm sạt lở, với khối lượng đất đá ước tính khoảng 300m³, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường.

Khu vực Đèo Liêu xảy ra 2 điểm sạt lở, với khối lượng đất đá ước tính khoảng 300m³. (Ảnh: ANH QUÂN)

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình đã có mặt và khẩn trương phối hợp đơn vị thi công tuyến liên kết vùng triển khai điều tiết giao thông, huy động phương tiện, nhân lực khắc phục sạt lở trên tuyến.

Đến 10 sáng 12/11, bước đầu bảo đảm lưu thông cho các phương tiện qua lại bình thường.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình Trần Ngọc Tài cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường sạt lở để chỉ đạo công tác khắc phục. (Ảnh: ANH QUÂN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Dương Đức Lin cho biết, hiện nay thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, các thôn chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, duy trì lực lượng trực và chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm; kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, kịp thời triển khai phương án ứng phó và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra; tuyên truyền, cảnh báo để nhân dân không chủ quan, không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và các vị trí có nguy cơ sạt lở; hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 11/11 đến 7 giờ ngày 12/11) phía bắc phổ biến 20-60mm; phía nam đồng bằng phổ biến 40-100mm, riêng Xuân Bình 168,8mm, vùng núi 100-250mm, riêng Trà My 362mm.

Đến 10 sáng 12/11, bước đầu bảo đảm lưu thông cho các phương tiện qua lại bình thường tại khu vực Đèo Liêu. (Ảnh: ANH QUÂN)

Trong ngày 12/11, tại các xã, phường đồng bằng thành phố có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-40mm, có nơi trên 60mm; các xã, phường vùng núi phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, tại các xã, phường vùng núi phía tây bắc thành phố có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông.