Đà Nẵng: Khơi mạch nguồn di sản Mỹ Sơn bên dòng Thu Bồn

Sức sống văn hóa Champa hồi sinh sống động qua nghi thức lễ hội truyền thống dưới chân tháp cổ.

Thung lũng Mỹ Sơn nằm nép mình giữa trập trùng non cao nơi thượng nguồn sông Thu Bồn. Từng là trung tâm tôn giáo và chính trị then chốt của vương quốc Champa cổ đại kéo dài suốt từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII, quần thể kiến trúc gạch nung này được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999 nhờ những giá trị giao thoa lịch sử độc bản. Trải qua biến thiên của thời gian, mưa nắng và khói lửa chiến tranh, những vết tích rêu phong cùng nghệ thuật điêu khắc phù điêu tinh xảo vẫn bền bỉ khẳng định tài hoa kiến tạo của tiền nhân.

Tuy nhiên, sức sống của di sản không bó hẹp trong phạm vi bảo tồn khảo cổ hay những chuyến dừng chân ngắm cảnh đơn thuần của du khách thập phương. Dưới chân tháp cổ, một nhịp đập kinh tế – xã hội đầy sức sống đang hiển hiện rõ nét. Cột mốc ngày 1/7/2025 ghi nhận sự hình thành của xã Thu Bồn trên cơ sở sáp nhập 4 địa phương thuộc huyện Duy Xuyên trước đây gồm Duy Châu, Duy Hòa, Duy Phú và Duy Tân. Với diện tích tự nhiên hơn 108 km² cùng quy mô gần 37.000 nhân khẩu, vùng đất này mở ra không gian phát triển liên kết chặt chẽ giữa văn hóa bản địa, dịch vụ và sản xuất nông thôn mới.

Sức sống văn hóa Champa hồi sinh sống động qua nghi thức lễ hội truyền thống dưới chân tháp cổ.

Bức tranh kinh tế của địa phương nhanh chóng được định hình bằng những chỉ số tăng trưởng thực chất. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ của xã Thu Bồn ước đạt khoảng 1.529 tỷ đồng, khối công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 1.395 tỷ đồng và nông nghiệp đóng góp trên 367 tỷ đồng. Toàn xã quy tụ 144 doanh nghiệp cùng 16 hợp tác xã hoạt động đa dạng lĩnh vực, xây dựng thành công 12/25 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hạ tầng đường làng ngõ xóm khang trang, mô hình sinh kế nông nghiệp hiện đại hóa và làn sóng lao động trẻ quay về lập nghiệp đã tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho đôi bờ sông mẹ.

Sự kết nối giữa không gian di tích Mỹ Sơn và chuỗi làng nghề, cảnh quan sinh thái ven sông Thu Bồn đã đưa di sản trở thành động lực nội sinh của cộng đồng. Quá khứ nghìn năm không bị tách biệt trong tủ kính, mà đang song hành, tiếp thêm chiều sâu văn hóa cho từng bước chuyển dịch kinh tế bền vững của TP Đà Nẵng hôm nay.