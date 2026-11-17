Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình xây dựng kế hoạch phòng, chống ung thư vú. Ảnh: TRÂM ANH

Phát biểu tại hội thảo, BSCKII Nguyễn Văn Chi, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế), nhấn mạnh ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của phụ nữ mà còn tạo ra những gánh nặng đối với gia đình, hệ thống y tế và toàn xã hội.

Tuy nhiên, kết quả điều trị có thể cải thiện nếu bệnh được phát hiện sớm, chẩn đoán kịp thời và người bệnh tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phù hợp.

Đánh giá cao việc Đà Nẵng được lựa chọn triển khai thí điểm chương trình xây dựng kế hoạch phòng, chống ung thư vú, ông Chi đề nghị quá trình thực hiện phải dựa trên đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu và những khoảng trống trong hệ thống chăm sóc tại địa phương.

Đại diện Bộ Y tế đề nghị chương trình tập trung vào ba định hướng: nâng cao nhận thức và phát hiện sớm; cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, bảo đảm kết nối hiệu quả giữa các tuyến và cơ sở y tế; nâng cao chất lượng điều trị, quản lý và chăm sóc toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm.

Quang cảnh hội thảo “Xây dựng kế hoạch phòng, chống ung thư vú tại thành phố Đà Nẵng”. Ảnh: TRÂM ANH

BSCKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, khẳng định chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là sức khỏe phụ nữ, luôn là ưu tiên xuyên suốt của thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng hiện có quy mô dân số hơn 3 triệu người, với đặc trưng mức độ đô thị hóa cao ở các khu vực trung tâm kết hợp với các địa bàn nông thôn và miền núi. Bối cảnh đa dạng đó tạo ra những khác biệt không nhỏ về nhu cầu cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch phòng, chống ung thư vú cấp thành phố đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên, trong đó có cơ quan quản lý, các cơ sở y tế và sự tham gia góp ý của chính người bệnh ngay từ giai đoạn lập kế hoạch.

Ông Trình kỳ vọng chương trình sẽ giúp đánh giá thực trạng, xác định những khoảng trống trong chăm sóc ung thư vú, qua đó đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả và bền vững. Nếu triển khai thành công, kinh nghiệm tại Đà Nẵng có thể đóng góp cho công tác phòng, chống ung thư vú trên phạm vi cả nước.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thực hiện kỹ thuật sinh thiết vú. Ảnh: TRÂM ANH

BSCKII Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, cho rằng giai đoạn nền tảng của chương trình là xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống ung thư vú dựa trên dữ liệu thực tế tại địa phương, bảo đảm tính khả thi, phù hợp và bền vững.

Ông đánh giá việc huy động sự tham gia của các bên liên quan là điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả chương trình. Hội thảo cũng là dịp thống nhất mục tiêu, các bước thực hiện và ra mắt ban điều hành, tổ công tác cùng mạng lưới các đơn vị tham gia.

Chương trình hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc ung thư vú toàn diện, liên tục, nâng cao chất lượng chăm sóc và góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong do ung thư vú trên địa bàn thành phố.

Chương trình xây dựng kế hoạch phòng, chống ung thư vú cấp thành phố tại Đà Nẵng dự kiến khảo sát 6 bệnh viện có điều trị ung thư, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và lấy ý kiến khoảng 60 người bệnh ung thư vú đã hoặc đang điều trị.

Nội dung đánh giá tập trung vào năng lực chẩn đoán, điều trị, hoạt động phát hiện sớm, khả năng tiếp cận dịch vụ và trải nghiệm của người bệnh.

Kết quả khảo sát sẽ làm cơ sở xác định những vấn đề ưu tiên, đề xuất giải pháp và xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với thực trạng địa phương.

Chương trình do Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chủ trì, Viện Ung thư quốc gia hỗ trợ chuyên môn, với sự đồng hành kỹ thuật của tổ chức City Cancer Challenge (C/Can).

Theo lộ trình dự kiến, công tác đánh giá thực trạng được triển khai trong giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027.