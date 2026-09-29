Đà Nẵng khởi công nhà máy sợi BCF và thảm các loại trị giá 100 triệu USD

Tham dự Lễ khởi công dự án có đồng chí Ngô Xuân Thắng – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Trần Xuân Vinh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; đồng chí Phan Thái Bình – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương. Về phía cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc có ông Hang Jung IL – Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Toàn cảnh Lễ khởi công dự án tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Thăng Trường.

Dự án Nhà máy sản xuất sợ BCF và thảm các loại được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 28-7-2026 do nhà đầu tư là Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam làm chủ đầu tư, với quy mô diện tích 11ha tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng. Dự án có tổng mức đầu tư 2.606,1 tỷ đồng, tương đương khoảng 100 triệu USD. Mục tiêu công trình là sản xuất các sản phẩm sợi BCF, thảm dùng cho ô tô và loại thảm khác.

Đồng chí Phan Thái Bình – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu.

Giai đoạn 1 dự án có tổng vốn đầu tư 80 triệu USD dự kiến Qúy IV/2027 đưa vào hoạt động với công suất cụ thể: sợ BCF 10.800 tấn sản phẩm/năm; thảm dùng cho ô tô 3.800.000m2/năm; thảm khác 4.000.000m2/năm. Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 20 triệu USD, dự kiến quý II/2029 đưa vào hoạt động với công suất cụ thể: sợi BCF với công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm.

Theo đồng chí Phan Thái Bình – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, HS Hyosung là một trong những tập đoàn kinh tế lớn hàng đầu của Hàn Quốc, có bề dày lịch sử phát triển và uy tín trên nhiều lĩnh vực công nghiệp. Doanh nghiệp đến với Quảng Nam từ năm 2018, lựa chọn Khu công nghiệp Tam Thăng để triển khai các dự án quy mô lớn. Theo thỏa thuận ký kết, HS Hyosung cam kết triển khai chuổi dự án có tổng mức vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD.

Hoạt động ký kết tại Lễ khởi công dự án.

Từ những dự án đầu tiên về vải mành, vải túi khí đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Chúng tôi đặc biệt trân trọng và đánh giá cao những đóng góp thiết thực mà HS Hyosung đã mang lại cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thời gian qua. Nhân dịp này, tôi cũng xin chúc mừng Công ty đã vừa khánh thành giai đoạn 4 Dự án Nhà máy sản xuất vải túi khí đưa vào hoạt động sản xuất; và ngày hôm nay, tiếp tục khởi công dự án Sản xuất sợi BCF và thảm các loại.

Lãnh đạo thành phố cho biết dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng, không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà thành phố đang quyết tâm phấn đấu thực hiện, mà còn khẳng định thêm bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn HS Hyosung với thành phố Đà Nẵng.

Ông Hang Jung IL – Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng chia sẻ.

Ông Hang Jung IL – Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng khẳng định Đà Nẵng là một trong những địa bàn trọng điểm và quan trọng nhất của khu vực miền Trung Việt Nam. Không chỉ khẳng định vị thế là một thành phố du lịch nổi tiếng, mà còn đang không ngừng nỗ lực thu hút và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Dự án lần này mang ý nghĩa rất lớn khi không chỉ dừng lại ở việc mở rộng cơ sở sản xuất thảm trải sàn ô tô và thảm thương mại, mà còn hướng tới việc xây dựng tại địa phương một hệ thống sản xuất đồng bộ, từ sợi BCF, gia công sợi, Tufting cho đến sản phẩm thảm hoàn chỉnh. Tổng Lãnh sự quán Đại Hàn Dân Quốc tại Đà Nẵng cũng sẽ luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có HS Hyosung tại khu vực Đà Nẵng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.