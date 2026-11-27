Đà Nẵng muốn hình thành hệ sinh thái công nghiệp ô tô

Ngày 27/11, phát biểu tại lễ khởi công Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô New City, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng, nhấn mạnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế được mở rộng, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng cường liên kết vùng.

Phó Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng Lê Quang Nam kỳ vọng dự án trở thành hạt nhân phát triển hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại địa phương.

Trong 11 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đà Nẵng ước tăng 10,38% so với cùng kỳ, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,59%.

Thành phố xác định công nghiệp là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghệ chế tạo, công nghiệp hỗ trợ theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Thời gian qua, Đà Nẵng tập trung hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất sản xuất, kết nối hệ thống cảng biển, sân bay và dịch vụ logistics nhằm thu hút các dự án quy mô lớn, có khả năng dẫn dắt chuỗi cung ứng.

Riêng Cụm công nghiệp Hòa Liên được định hướng phát triển chuyên ngành, hình thành chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô với doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác và dịch vụ logistics.

Thành phố hy vọng, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô New City sẽ trở thành hạt nhân phát triển hệ sinh thái công nghiệp ô tô, thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ.

Đây cũng là cơ hội để Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp và tăng nguồn thu ngân sách.

Để dự án sớm phát huy hiệu quả, ông Nam đề nghị chủ đầu tư huy động đầy đủ nguồn vốn, triển khai đồng bộ nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu xuất xưởng chiếc ô tô đầu tiên vào quý IV/2028.

Cùng với việc bảo đảm tiến độ, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, kiểm soát chất thải, ứng dụng công nghệ sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng.

Lãnh đạo thành phố đề nghị chủ đầu tư tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực sản xuất để từng bước tham gia chuỗi cung ứng linh kiện, phụ tùng ô tô.

Lãnh đạo Tp. Đà Nẵng cùng đại diện chủ đầu tư và các đối tác tại lễ khởi công Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô New City.

Ông Nam yêu cầu các sở, ngành và chính quyền phường Liên Chiểu chủ động hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Chính quyền thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ pháp luật, đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm dự án triển khai đúng mục tiêu, tiến độ và chất lượng đã cam kết.

Sản xuất xe điện, dự kiến tạo việc làm cho 1.500 lao động

Ông Trần Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô, chia sẻ sau hơn 35 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối ô tô, doanh nghiệp đã xây dựng mạng lưới hơn 60 showroom và trung tâm dịch vụ trên cả nước.

Ông Trần Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô, thông tin về kế hoạch đầu tư, sản xuất và lắp ráp ô tô tại Đà Nẵng.

Theo ông, với việc đầu tư nhà máy tại Đà Nẵng, tập đoàn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

Nằm liền kề Khu công nghệ cao Đà Nẵng, khu liên hợp có khu sản xuất chính rộng hơn 30 ha, gồm ba xưởng hàn, sơn và lắp ráp với tổng diện tích sàn gần 200.000 m².

Dự án có quy mô 58,42 ha, tổng vốn đầu tư hơn 400 triệu USD, công suất thiết kế 150.000 xe mỗi năm. Những chiếc ô tô sản xuất tại đây sẽ phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Theo thiết kế, dây chuyền sản xuất có công suất 40 xe mỗi giờ. Nhiều công đoạn được tự động hóa, trong đó xưởng sơn vận hành bằng robot. Mỗi chiếc xe trước khi xuất xưởng đều trải qua quá trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý, nhà máy tập trung sản xuất các dòng ô tô công nghệ mới gồm xe hybrid, xe thuần điện và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động. Với dòng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động, động cơ xăng chỉ làm nhiệm vụ phát điện, còn bánh xe được dẫn động bằng mô-tơ điện.

Khu vực triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô New City có quy mô hơn 58 ha, tổng vốn đầu tư hơn 400 triệu USD.

Ngay trong khâu thiết kế, chủ đầu tư đã tính toán việc sử dụng điện mặt trời mái nhà, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng thông minh nhằm giảm tác động đến môi trường.

Ngoài đối tác chiến lược là một tập đoàn ô tô quốc tế, dự án còn có sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất pin, hệ thống chiếu sáng, khung gầm và nội thất ô tô.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tân Thành Đô dự kiến cùng các đối tác thành lập liên doanh sản xuất linh kiện và trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm tại Việt Nam, hướng tới tỷ lệ nội địa hóa trên 60%.

Nhà máy dự kiến tạo việc làm cho 1.500 lao động, trong đó doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng, đào tạo người lao động tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

Ông Lê Hữu Việt Đức, đại diện đơn vị tổng thầu thiết kế và thi công, cam kết triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Về tiến độ xây dựng, ông Lê Hữu Việt Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Việt Nguyên, đơn vị tổng thầu thiết kế và thi công, cam kết ngay sau lễ khởi công sẽ huy động kỹ sư, công nhân, máy móc, triển khai đồng thời nhiều mũi thi công.

Theo ông, các công đoạn thiết kế và thi công được tổ chức song song, ưu tiên san nền, thoát nước và xây dựng hạ tầng để sớm bàn giao nhà xưởng cho chủ đầu tư lắp đặt dây chuyền.

Mục tiêu của chủ đầu tư và các nhà thầu là đưa những chiếc ô tô đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy New City ở Đà Nẵng xuất xưởng vào quý IV/2028.