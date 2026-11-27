Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: AN VINH)

Khu liên hợp đặt tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, liền kề Khu công nghệ cao Đà Nẵng, trên khu đất có tổng diện tích 58,42 ha, trong đó 43,17 ha là đất sản xuất công nghiệp. Khu sản xuất chính rộng hơn 30 ha, gồm ba xưởng hàn, sơn và lắp ráp với tổng diện tích sàn gần 200.000 m2.

Nhà máy được đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa cao ở các công đoạn then chốt như xưởng sơn vận hành bằng robot; dây chuyền hàn thân xe và dây chuyền lắp ráp được hoàn thiện, kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi chiếc xe trước khi xuất xưởng đều được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: AN VINH)

Khu liên hợp được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ cao để giảm tác động đến môi trường. Hệ thống quản lý năng lượng thông minh và điện mặt trời mái nhà được tính đến ngay từ khâu thiết kế.

Các mẫu xe lắp ráp tại nhà máy là xe công nghệ mới, gồm xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) – dòng xe dùng mô-tơ điện dẫn động bánh xe, động cơ xăng chỉ làm nhiệm vụ phát điện.

Sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Nền tảng cho xuất khẩu gồm: kinh nghiệm sản xuất và thị trường quốc tế của đối tác chiến lược, mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa trên 60% và vị trí nhà máy thuận lợi cho việc nhập linh kiện và xuất xe thành phẩm.

Đại diện nhà đầu tư trao hỗ trợ an sinh cho địa phương. (Ảnh: AN VINH)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, thành phố Đà Nẵng xác định công nghiệp là một trong những động lực quan trọng; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số, chế biến-chế tạo, công nghiệp hỗ trợ theo hướng xanh, hiện đại và bền vững; định hướng phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, vật liệu mới, năng lượng sạch; gắn sản xuất với hệ thống logistics, cảng biển, sân bay và các trung tâm thương mại.

"Từ định hướng trên, thành phố đã tập trung nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý để lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để phát triển Cụm công nghiệp Hòa Liên theo hướng chuyên ngành, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất lắp ráp ô-tô đến sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí chính xác, các dịch vụ logistics. Lễ khởi công hôm nay là bước cụ thể hóa quan trọng của định hướng này", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam nêu rõ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: AN VINH)

Đánh giá cao tầm nhìn, quyết tâm và chiến lược đầu tư của Tập đoàn Tân Thành Đô, ông Lê Quang Nam kỳ vọng khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô-tô NewCity trở thành hạt nhân trong phát triển hệ sinh thái công nghiệp ô-tô, thu hút đầu tư vào ngành sản xuất linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác, điện-điện tử và các ngành công nghiệp hỗ trợ; tạo việc làm và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp; tạo nguồn thu ngân sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời nhấn mạnh, dự án cần trở thành hình mẫu về phát triển công nghiệp xanh, sản xuất thông minh và sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng.

Để dự án được triển khai đúng định hướng, tiến độ và sớm phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đề nghị, chủ đầu tư huy động đầy đủ nguồn vốn, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, đầu tư đồng bộ nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, hạ tầng kỹ thuật; phấn đấu xuất xưởng chiếc ô-tô đầu tiên vào quý IV năm 2028.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. (Ảnh: AN VINH)

Khẳng định chính quyền thành phố tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đề nghị, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường Liên Chiểu và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.