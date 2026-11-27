Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, thành phố Đà Nẵng.

Dự án có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, tổng diện tích 58,42 ha, công suất thiết kế 40 xe/giờ, sản lượng 150.000 xe mỗi năm. Nhà máy lắp ráp các dòng xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Chiếc xe đầu tiên dự kiến xuất xưởng vào quý IV/2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô cho biết, khu liên hợp đặt tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, liền kề Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Khu sản xuất chính rộng hơn 30 ha, gồm ba xưởng hàn, sơn và lắp ráp với tổng diện tích sàn gần 200.000 m². Nhà máy được đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa cao ở các công đoạn then chốt như xưởng sơn vận hành bằng robot; dây chuyền hàn thân xe và dây chuyền lắp ráp được hoàn thiện, kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi chiếc xe trước khi xuất xưởng đều được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Ông Trần Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô cho biết, dự án có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, công suất thiết kế 40 xe/giờ, sản lượng 150.000 xe mỗi năm.

Khu liên hợp được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ cao để giảm tác động đến môi trường. Hệ thống quản lý năng lượng thông minh và điện mặt trời mái nhà được tính đến ngay từ khâu thiết kế.

Cùng với đối tác chiến lược, dự án còn có sự tham gia của các đối tác công nghiệp phụ trợ ô tô, với các nhóm linh kiện như pin, hệ thống chiếu sáng, khung gầm và nội thất. Trong giai đoạn tiếp theo, Tân Thành Đô cùng các đối tác tiến tới thành lập liên doanh sản xuất linh kiện và trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm tại Việt Nam, hướng tới tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 60%, phù hợp với định hướng của Chính phủ và phục vụ cho xuất khẩu.

Nhà máy của Tập đoàn Tân Thành Đô tại Đà Nẵng dự kiến xuất xưởng chiếc xe đầu tiên vào quý IV năm 2028 - Ảnh: BTC

"Theo kế hoạch, chiếc xe đầu tiên sẽ xuất xưởng vào quý IV năm 2028. Để đạt mục tiêu này, chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn; vận hành nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất và chất lượng, có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng" Tổng Giám đốc Tập Đoàn Tân Thành Đô nhấn mạnh và cho biết đơn vị sẽ ưu tiên tuyển dụng, đào tạo người lao động tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, đồng thời cùng các đối tác phát triển công nghiệp phụ trợ, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao việc Tân Thành Đô lựa chọn Đà Nẵng để đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô. Theo lãnh đạo thành phố, Đà Nẵng định hướng Cụm công nghiệp Hòa Liên trở thành nơi thu hút các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ; dự án là bước cụ thể hóa định hướng này, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và kết nối với chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam kỳ vọng dự án trở thành một trong những hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp ô tô trên địa bàn thành phố.

Thành phố kỳ vọng dự án trở thành một trong những hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại Đà Nẵng: thu hút các nhà đầu tư sản xuất linh kiện, phụ tùng; tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia chuỗi cung ứng và nâng tỷ lệ nội địa hóa; tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và nguồn thu ngân sách khi đi vào hoạt động. Thành phố cũng mong muốn dự án là hình mẫu về công nghiệp xanh, sản xuất thông minh, tiết kiệm năng lượng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; quan tâm tuyển dụng, đào tạo nhân lực địa phương, nhất là nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi.